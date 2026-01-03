Eskişehirspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı itiraf etti: Şampiyonluk için yeterli değil

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan Eskişehirspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı, şampiyonluk için kadrolarının yeterli olmadığını itiraf etti.

Gzt 26'nın haberine göre; Motto Futbol Youtube kanalında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Şapçı şunları söyledi:

"Bizim hedefimiz şampiyonluk. Yani puan olarak Kütahyaspor ve Karşıyaka ile bence planladığımızdan daha farklı, daha fazla bir puan farkı var. Ancak hep aynı şeyi söylüyorum, biz hedefimizden geri adım atmadık, atmayacağız. Sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi içinde yer alacağız ve şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Fatih Terim’in bir zaman söylediği gibi; 8 de kapanır, 18 de kapanır. Biz bu puan farkını kapatacağımızı düşünüyoruz ve sonunda şampiyonluk ipini de göğüsleyeceğimizi düşünüyoruz. 2. yarı için tabii ki rakiplerimizin puan kaybetmesini beklerken bizim de sürekli galibiyetler almamız gerekiyor. Hata yapma şansımız yok, hata yapma toleransımız çok düşük ve 2. yarı şampiyonluk mücadelesi içinde yer alan bir Eskişehirspor olacak. Bunun için de iyi çalışıyoruz, takviyeler yapmaya çalışıyoruz ve bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Çok daha iyi, çok daha güçlü, her maçta çok daha iyi futbol oynayan bir Eskişehirspor’u taraftarımıza ve tüm camiamıza izleteceğiz.

Eskişehirspor'a gelirken çok heyecanlıydım. Ama göreve başladıktan sonra söylediğiniz camianın büyüklüğünün karşısında inanın çok daha fazla heyecanlandım. Muhteşem bir camia var. Eskişehirspor, Eskişehir’de çok çok çok değerli bir marka Eskişehir için. Geçen bir anketi okudum; "Şehirlerde kim hangi takımı tutuyor?" diye. Eskişehir’de sadece Eskişehirspor tutuluyor. Şehirdeki insanların %95’ine yakını Eskişehirsporlu. Bu inanılmaz derecede bir aidiyet duygusunu getiriyor. Ben hemen 2-2,5 ay oldu ve ben de çok fazlasıyla Eskişehirsporlu oldum. İliklerimize kadar o heyecanı hissediyoruz, yaşıyoruz. Zorluk, gerçekten çok büyük bir baskı var ve bu baskının karşılığında da kesinlikle başarılı olmak zorundasınız. Ama bu bizim işimizin bir parçası. Biz buraya Eskişehirspor’da başarılı olmak için geldik. Tabii ki bazen zorlandığımız zamanlar oluyor çünkü mağlubiyetler ki ben bir tane mağlubiyet aldım Balıkesirspor karşısında. Ancak o mağlubiyet bile bizi çok fazlasıyla üzdü. Taraftarımızın üzülmesiyle de çok fazla üzüldük. Ancak bundan sonra taraftarımızı üzmeyeceğiz. Tüm maçları kazanarak şampiyon olmak istiyoruz.

Devre arası transferlerinin çok olmasına karşıyım. Bir futbol takımının devre arası transferleri, takımdaki eksikler üzerinden yapılabilir. Bu sene devre aralarının kısa olması, hatta bu periyodun daha da kısalması nedeniyle çok sayıda oyuncunun değiştirilmesi doğru değildir. Bu kadar kısa zaman içerisinde çok sayıda oyuncunun adaptasyon sağlaması o kadar kolay olmuyor. Ancak bizim bazı zorunluluklarımız var.

"SANTRFORUMUZ AYRILDI"

Santraforumuz takımdan ayrıldı. Sağ bek oyuncumuz Bahadır, geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de başarılı bir operasyon geçirdi. Batuhan Doğrukıran, Alanya maçında sakatlandıktan sonra kamp çalışmaları için bizimle beraber bulunmuyor. İsmail Kulet ise bugün kasığındaki bir problem dolayısıyla kampı birkaç gün erken bitirmek durumunda kaldı. Bu tip durumların yanı sıra maalesef 9 tane oyuncumuz disipline sevk edildi. Şu an ligin ilk maçına sadece Hasan Şen dönebiliyor. Diğer oyuncularımız ise şubat ve mart ayı içerisinde dönecek şekilde bir süreç içerisindeler. Böyle bakıldığında şu an için en az 6-7 oyuncumuzdan faydalanamıyoruz.

Bizim öncelikle iyi bir santrafor almamız gerekiyor. Transfer ekibimiz ince eleyip sık dokuyarak müthiş bir çalışma gerçekleştiriyor. İnşallah onun müjdesini de birkaç gün içinde taraftarlarımızla paylaşırız diye düşünüyorum. Bunun dışında forvet hattına, savunma hattına ve orta alana toplamda 5 tane oyuncu katmak istiyoruz. Ancak bu durum, illa 5 oyuncu olacak anlamına gelmiyor. Takımımıza ciddi katkı verebilecek, şampiyonluk mücadelesine direkt etki edebilecek oyuncular almak istiyoruz. Camiamızdan ve sosyal medyadan bu konuda büyük bir baskı olduğunu görüyorum. Taraftarımız rahat olsun, gerçekten iyi oyuncular transfer edeceğiz. Ancak şu mesajı vermem gerekiyor: Devre arası transfer sayıları çoklaştıkça ve giren çıkan oyuncu sayısı arttıkça takımların işleri zorlaşıyor. Bu yüzden biz burada doğru, etkili ve katkı sağlayacak oyuncuyu seçmek zorundayız.

Yapılacak transferler konusunda hiçbir yerde oyuncu ismi paylaşmadık. Bizim bir transfer listemiz var. Listedeki oyuncular ile yöneticilerimiz görüşüyor. Transfer gerçekleşmeden de isim vererek yorum yapmak doğru olmaz. Ser verip sır vermemeye devam ediyoruz. Konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Haberlerde oyuncu isimleri dolaşıyor. Bunların nasıl yayınlandığını da pek fazla bilmiyorum ama dediğim gibi en kısa sürede transferlerimizi açıklayacağız.

"EKSİK OYUNCULARIMIZ VAR"

Mevcut kadromuzu şampiyonluk için yeterli görmüyorum, zaten söylemiştim. Bizim eksik oyuncularımız var. Aramızdan ayrılan oyuncumuz var, sakatlanan oyuncumuz var. Biz zaten bunu bütün açıklamalarımızda beyan ediyoruz. Bizim oyuncu transfer etmemiz gerekiyor ve bununla ilgili çalışmalarımız da var ve bunu da yapacağız. Ama şu mazeretin arkasına da sığınamam. Oyuncu kardeşlerime, elimdeki oyuncu grubuna da güveniyorum. Yani eksiklerimiz olabilir ama ben bu çocukların hakkını yemem. Ben oyuncu kardeşlerime sonuna kadar güveniyorum.

Transfer gerekir ama asıl olan elinizdeki oyuncudan maksimum verimi almayı başarmanızdır. Oyuncu potansiyelini yukarılara çekebilmektir. Biz de antrenör olarak, ben bu ülkedeki en büyük problemlerden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Çareyi sürekli transferde aramamalıyız. Takımlarımızı geliştirebilecek, takımlarımızı daha iyi duruma getirebilecek çalışmalar yapmak zorundayız. Ama sonucunda bizim de transfere ihtiyacımız var.

Eskişehirspor taraftarları bize inansınlar, bize güvensinler ve bize destek vermeye devam etsinler. Eskişehirspor'un hak ettiği yer burası değildir, biz de bunun farkındayız. Bir üst lige çıkmak için bütün mücadeleyi sonuna kadar vereceğimizden hiçbir şüpheleri olmasın. Eskişehirspor şampiyon olmak için gereken bütün mücadeleyi verecek ve sonunda inşallah şampiyon olacaktır. İnşallah 2026 yılında Eskişehirspor'un şampiyonluğu yaşanır diye temenni ediyorum."