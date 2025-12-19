Esenler Erokspor fırsat tepti

Yayınlanma:
1. Lig'de Sarıyer ile 1-1 berabere kalan Esenler Erokspor, maç fazlasıyla Amedspor ile aynı puan olma fırsatını kaçırdı.

1. Lig'in 18. haftasındaki Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer mücadelesi 1-1 berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla Esenler Erokspor puanını 33'e, Sarıyer ise 18'e yükseltti.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Salih Burak Demirel, Harun Terin

Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Eray Korkmaz, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton, Alper Karaman (Dk. 65 Jack), Recep Niyaz (Dk. 83 Tugay Kacar), Faye (Dk. 12 Nzaba), Kayode

SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Oğuzhan Berber (Dk. 83 Oğuzhan Yılmaz), Fatih Kurucuk, Djilobodji, Ömer Bayram, Traore, Camara, Regattin, Anziani (Dk. 83 Berkay Aydoğmuş), Baran Engül (Dk. 88 Anıl Koç), Dembele (Dk. 46 Urie)

Goller: Dk. 5 Anziani (SMS Grup Sarıyer), Dk. 72 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Dk. 3 Cavare (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Kayode, Dk. 90+6 Amilton (Esenler Erokspor), Dk. 36 Regattin, Dk. 45 Dembele, Dk. 90+3 Fatih Kurucuk (SMS Grup Sarıyer)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

