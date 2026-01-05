Erzurumspor FK’nın İtalyan orta sahası Giovanni Crociata, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük’ün transfer gündemine girdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, transfer döneminde önemli bir gelişmeyle gündeme geldi. Takımın 28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Giovanni Crociata, Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük’ün radarına girdi.

Süper Lig'i bırakıp Iğdır'a gitti

İTALYA 3. LİGİ'NDEN GELDİ

Geçtiğimiz sezon başında İtalya’nın 3. Lig takımı Lecco'dan Erzurumspor’a transfer olan Crociata, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle duran toplardaki başarısı ve pas dağıtımındaki etkinliği ile öne çıkan oyuncu, bu sezon lig ve kupada 20 maçta forma giydi, 1 gol ve 6 asist üretti. Toplamda 1596 dakika sahada kalan Crociata, takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

TEK ŞART ERZURUM'A 2 FUTBOLCU

İddialara göre Fatih Karagümrük, Crociata transferi için Erzurumspor’a 2 oyuncu takası teklif etti. Taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Crociata’nın Süper Lig’e transferi gerçekleşirse, Erzurumspor için önemli bir gelir ve kadro değişimi anlamına gelecek.