Süper Lig'i bırakıp Iğdır'a gitti
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde ayrılan Atakan Çankaya'nın yeni adresi belli oldu. Iğdır FK, Atakan'ı renklerine bağladı

Süper Lig'den ayrılan Atakan'ın tercihi Iğdır oldu. Genç oyuncu Ankara'dan 1160 kilometre mesafedeki Iğdır'a transfer oldu.
Başkent temsilcisi Gençlerbirliği geçtiğimiz günlerde Atakan Çankaya ile yolların ayrıldığını resmen açıklamıştı.

27 YAŞINDA

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Atakan Çankaya'yı transfer ettiğini açıkladı.

atakan.jpeg

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sağ bek ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Süper Lig ekibinde 4 ayrılık birden açıklandıSüper Lig ekibinde 4 ayrılık birden açıklandı

"Ailemize hoşgeldin Atakan Çankaya! Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Atakan Çankaya ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Atakan Çankaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

