Erman Toroğlu köpürdü: Okan'dan korkuyorsan sahaya çıkma

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçın ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, mücadeleye dair değerlendirmeler yaptı.

''İKİNCİ SARIDAN AT''

Torreira'nın ikinci sarı karttan atılmasının gerektiğini belirten Toroğlu, "Ya Galatasaray, Kasımpaşa'yı yener. Sana ne? Herhalde yani! Ya sana ne, şimdi bak, bizi konuşturuyorsun. Gerek yok sen göster ikinci sarıdan kırmızı at. Bir de kral gibi ol böyle aslanlar gibi... Okan beyanat verir. Okan'ın beyanatından korkuyorsan sahaya çıkma! Ohooo neler derlerdi! Oradan öyle yaptı da hemen açarlar kitabı'' ifadelerini kullandı.

''KENDİNİ EZDİN''

Konuşmasını sürdüren Toroğlu, "Galatasaray'ın hakeme ihtiyacı yok. Yani, sana ne ya? Hakeme ihtiyacı yok, sana ne ağabey? Bak hocam, Türkiye'de hakemler bizim Avrupa'da oynayan takımları Avrupa'ya hazırlayamıyorlar. Niye hazırlayamıyorlar? Burada özellikle büyük takımlardan görmemezlikten geliyorlar.

Burada alışan oyuncular Avrupa'da yapıyorlar, Avrupa'da atılıyorlar. Sonra Avrupa'daki hakemlere de kızıyor bizimkiler. Sen burada gerekeni yap ya, Galatasaray'ın sana ihtiyacı yok. Çok net. At Torreira'yı. At abi, ikinci sarı karttan at! Sana ne, sen şimdi bugün hakemlik yaptın. Galatasaray galip geldi, zaten yine galip gelir, yine yenerdi Galatasaray. Niye yani? Ezdin, kendini ezdin." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

