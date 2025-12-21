Erman Toroğlu gelen mesajla şaşkına döndü: 3 bin 250 lira ödeyeceğine 325 bin lirası gitti

Süper Lig’de 16. haftanın ardından Ekol TV’de mücadeleleri değerlendiren Erman Toroğlu, yayın sırasında ilginç bir anısını anlattı.

Geçtiğimiz bir yayının ardından gittiği mekanda yaşadıklarını anlatan Erman Toroğlu yanlışlıkla kendisinden 325 bin TL alındığını ifade etti.

Yaşananları gülerek anlatan Erman Toroğlu, mekan sahibinin kendisini uyarmasıyla olayı fark ettiğini ve parayı ertesi gün geri aldığını aktardı.

Erman Toroğlu yayında şu ifadeleri kullandı:

Yayından çıktım eve de yorgun argın gidilmiyor, Avni Pub’a gidiyorum orası güzel oluyor arkadaşlar da geliyor. Bir şeyler içtim hesabı verdim. 3 bin 250 lira hesap verdim. Çıktım eve gittim yattım sabah sahibinden bir mesaj, “Hocam arkadaşlar yanlış çekmişler, parayı iade ettik.” Ben de anlamadım ne kadar para iade etmişler, sonra baktım parayı iade etmemişler fakat çok düzgün namuslu bir yer hocam 325 bin lira çekmişler. Ama Allah var bugğn akşam üstü uğradım hallettik. Harbi düzgün yer öbür türlü valla başım belaya girer.