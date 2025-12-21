Erman Toroğlu gelen mesajla şaşkına döndü: 3 bin 250 lira ödeyeceğine 325 bin lirası gitti

Erman Toroğlu gelen mesajla şaşkına döndü: 3 bin 250 lira ödeyeceğine 325 bin lirası gitti
Yayınlanma:
Yorumcu Erman Toroğlu, geçtiğimiz günlerde gittiği bir mekanda yaşadığı ilginç bir olayı anlattı.

Süper Lig’de 16. haftanın ardından Ekol TV’de mücadeleleri değerlendiren Erman Toroğlu, yayın sırasında ilginç bir anısını anlattı.

3 BİN 250 LİRA YERİNE 325 BİN LİRA ALDILAR

Geçtiğimiz bir yayının ardından gittiği mekanda yaşadıklarını anlatan Erman Toroğlu yanlışlıkla kendisinden 325 bin TL alındığını ifade etti.

Sadettin Saran kararını verdi: Galatasaray'ın planları bozulduSadettin Saran kararını verdi: Galatasaray'ın planları bozuldu

PARASINI GERİ ALDI

Yaşananları gülerek anlatan Erman Toroğlu, mekan sahibinin kendisini uyarmasıyla olayı fark ettiğini ve parayı ertesi gün geri aldığını aktardı.

Erman Toroğlu yayında şu ifadeleri kullandı:

Yayından çıktım eve de yorgun argın gidilmiyor, Avni Pub’a gidiyorum orası güzel oluyor arkadaşlar da geliyor. Bir şeyler içtim hesabı verdim. 3 bin 250 lira hesap verdim. Çıktım eve gittim yattım sabah sahibinden bir mesaj, “Hocam arkadaşlar yanlış çekmişler, parayı iade ettik.” Ben de anlamadım ne kadar para iade etmişler, sonra baktım parayı iade etmemişler fakat çok düzgün namuslu bir yer hocam 325 bin lira çekmişler. Ama Allah var bugğn akşam üstü uğradım hallettik. Harbi düzgün yer öbür türlü valla başım belaya girer.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Spor
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Osimhen'in yokluğunda karar verildi
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Osimhen'in yokluğunda karar verildi
Bursaspor'dan Süper Lig hamlesi
Bursaspor'dan Süper Lig hamlesi
Galatasaray'da son anda karar değişti: Ayrılık iptal edildi
Galatasaray'da son anda karar değişti: Ayrılık iptal edildi