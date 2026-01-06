Ergin Ataman: Zihnim şu anda orada değil

Yayınlanma:
A Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman transfer konusuna değinirken Milano maçı öncesi gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Israrla transferin sorulması üzerine Ataman, " Benim zihnim şu an orada değil" yanıtını verdi.

Panathinaikos koçu Ergin Ataman, ezeli rakip Olympiacos karşısında alınan mağlubiyetin ardından gündeme gelen transfer söylentileri ve yaklaşan Olimpia Milano maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Yunan kulübünün sahibi Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya üzerinden “Bomba bir transfer yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

"BENİM ZİHNİM ŞU AN ORADA DEĞİL"

Ataman ise bu konuya dair, “Transferler kulüp sahibi ve yönetimin ilgilendiği konular. Benim zihnim şu an orada değil. Olympiacos maçında eksikliğimizi söyledim, yönetim de piyasayı araştırmaya başladı” dedi. Özellikle Mitoglou’nun sakatlığı nedeniyle kadroda önemli bir boşluk oluştuğunu vurgulayan Ataman, “Ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını bilmiyorum. Ciddi bir sakatlığı var.” sözleriyle durumu özetledi.

ÜST ÜSTE ZOR RAKİPLER

Panathinaikos, OAKA’da üst üste İtalyan ekipleriyle karşılaşacak. Ataman, “Bu bir reaksiyon meselesi değil. Gerçek şu ki, özellikle ilk yarıda kaybettiğiniz takımlara karşı iç sahada oynadığınızda kazanmanın bir yolunu bulmak zorundasınız.” ifadelerini kullandı. Milano ve Bologna karşısında alınan yenilgileri hatırlatan Ataman, puan durumunda liderin sadece bir galibiyet gerisinde olduklarını belirtti.

Ergin Ataman 2025'te başaramadığı tek şeyi itiraf ettiErgin Ataman 2025'te başaramadığı tek şeyi itiraf etti

"EN ÖNEMLİ ŞEY" DİYEREK AÇIKLADI

"EuroLeague’de galibiyetleri ve mağlubiyetleri çabuk unutmanız gerekiyor. En önemli şey bir sonraki maçtır" diyen Ataman, Milano karşılaşmasına odaklandıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam “Harika bir maç için hazırız” sözleriyle takımının motivasyonunu ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

