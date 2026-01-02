Ergin Ataman 2025'te başaramadığı tek şeyi itiraf etti

Ergin Ataman 2025'te başaramadığı tek şeyi itiraf etti
Yayınlanma:
A Milli takımın koçu Ergin Ataman Panathinaikos ile Euroleague'de dikkat çeken bir performans sergilemeye devam ediyor. EuroLeague'de 19. hafta oynanacak Panathinaikos – Olympiacos derbisi öncesi Ergin Ataman önemli bir itirafta bulundu.

Panathinaikos koçu Ergin Ataman, bu akşam oynanacak EuroLeague derbisi öncesinde basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Geçen sezon yaşadığı en büyük hayal kırıklığını açıklayan Ataman, gelecek için de umutlu konuştu.
Yılın ilk gününde basının karşısına çıkan Ergin Ataman şunları söyledi:

  • Takım iyi durumda, bu maça da tüm EuroLeague maçları gibi hazırız.
  • Çok iyi bir konumdayız ama Olympiacos’a büyük saygı duyuyoruz.
  • Benim için hâlâ EuroLeague’in en iyi takımlarından biri.

YAPAMADIĞI TEK ŞEY

Ataman, son iki yılda EuroLeague şampiyonluğu, Final Four, Yunanistan Ligi ve Kupası kazanıldığını hatırlattı. Deneyimli koç geçen sene başaramadığı tek şeyi de itiraf etti:

  • Açıkçası oyuncularla konuştuğum bir gerçek var.
  • Son iki yılda EuroLeague’i kazandık, Final Four oynadık, Yunanistan Ligi şampiyonu olduk, Yunanistan Kupası’nı aldık.
  • Ancak EuroLeague’de Olympiacos’u hiç yenemedik, gerçek bu.
  • Derbide en iyi basketbolumuzu oynamaya çalışacağız.
  • Kesinlikle çok zor bir maç olacak.
  • Şu an puan durumunda bir avantajımız var ve bu maçtan sonra da bunu koruyup ilk üçte kalmak istiyoruz.
mer-faruk-yurtseven.jpg
Ömer Faruk Yurtseven

ÖMER FARUK GİDECEK Mİ?

Ataman, Ömer Faruk Yurtseven’in takımda kalacağını şu sözlerle açıkladı:

  • Ömer Faruk Yurtseven takımda kalmaya devam edecek.
  • Özellikle son 2-3 maçta mükemmel bir performans sergiledi.
  • Sadece Kaunas’ta değil, Hapoel Tel Aviv maçında da harikaydı.
  • Yunanistan Ligi’nde ise istatistik olarak en iyi oyuncularımızdan biri.
  • Faried de aynı şekilde.
  • İlk ay EuroLeague’de ayın MVP’si oldu.
  • Sonrasında ilk aydaki seviyesinin biraz altına düştü ama onu seviyoruz.
  • Çok pozitif bir karakter, takıma çok yardımcı oldu.
  • Sezon sonuna kadar onunla devam edeceğiz.

Derbi öncesinde Panathinaikos’un hem kadro istikrarını koruyacağını hem de Olympiacos karşısında tarihi bir galibiyet hedeflediğini ifade eden Ataman yılın ilk maçında büyük bir sınava çıkacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

