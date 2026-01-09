Ergin Ataman: Türk olmaktan gurur duyuyorum

Yayınlanma:
Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, ırkçı saldırılara uğradığını belirterek, "Yunanistan'ı seviyorum, Türk olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Yunanistan'ın Panathinaikos takımının başantrenörü Ergin Ataman, ırkçı saldırılara uğradığını söyledi.
Ataman, EuroLeague'in 21. haftasında Virtus Bologna'yı 84-71 yendikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada Yunanistan'ı sevdiğini, Türk olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

"BU BİR MEYDAN OKUMA"

Ataman, şu ifadeleri kullandı:

Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman mesajı geldiPanathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman mesajı geldi

"İnsanlar ülkem yüzünden sosyal medyada bana saldırmaya başladı. Bana, Türk olduğumu ve Yunanistan'dan gitmem gerektiğini, Türk olduğum için Panathinaikos için çok kötü olduğumu yazdılar. Türk olmaktan gurur duyuyorum. Yunanistan'ı seviyorum, Atina'yı seviyorum, Panathinaikos'u seviyorum.
20 tane yerel kupam var. Son 10 yılda değil, son 5 yılda 3 EuroLeague'im var. Biz Panathinaikos, Avrupa'nın en iyi kulübüysek, sezon boyunca büyük hedeflerimiz olur. Bu meydan okuma kendim ve oyuncularım için. Ve kendime inanıyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
