Eksi 18 derecede sahaya çıktılar: Erzurumspor kalecisi maçı bırakıp kenarda çay içti

Türk futbolunda tarihe geçen görüntü... Eksi 18 derecede oynanan Erzurumspor - Çorum FK maçındaki görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Erzurumspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi ekip tek golle galip geldi.

MAÇ OYNANIRKEN ISINMAK İÇİN ÇAY İÇTİ

Eksi 18 derecede oynanan maçta 1 görüntü mücadelenin önüne geçti. Karşılaşmanın oynandığı sırada soğuktan donan Erzurumspor kalecisi Matija Orbanic’in ısınmak için çay içtiği görüldü.

BATTANİYELERE SARILDILAR

Soğuktan etkilenen yedek kulübesindeki futbolcuların da ısınmak için battaniyelere sarıldığı anlar paylaşıldı.

ERZURUMSPOR’DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından görüntüler gündem olurken Erzurumspor’dan esprili bir paylaşım geldi. Erzurumspor paylaşımında “Soğukla alakası yok, çay içmeyi seviyor” dedi.

İLK YARIYI 4. SIRADA TAMAMLADILAR

Geride kalan 19 haftada 33 puan toplamayı başaran Erzurumspor ligin ilk yarısını 4. sırada noktaladı.

HIRVAT KALECİ GÜNDEM OLDU

Matija Orbanic, 25 yaşında Hırvat kaleci, şu anda Erzurumspor FK forması giyiyor. 2025 yazında Slovenya ekibi NK Bravo’dan transfer edilen oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam ediyor.

  • Doğum tarihi: 29 Mayıs 2000
  • Doğum yeri: Pula, Hırvatistan
  • Yaş: 25
  • Boy: 1,92 m
  • Mevki: Kaleci
  • Ayak: Sol ayak
  • Forma numarası: 31
  • Menajer: Bola Consulting

Kariyer Geçmişi

  • Altyapı: NK Istra 1961 (2015–2016)
  • NK Istra 1961 (2017–2018) – resmi maç yok
  • NK Olimpija Ljubljana (2018–2020) – resmi maç yok
  • NK Bravo (2020–2025) – 103 maç
  • Erzurumspor FK (2025–günümüz) – şu ana kadar 4 maç

Erzurumspor FK dönemi:

  • Transfer tarihi: 1 Temmuz 2025
  • Sözleşme bitişi: 30 Haziran 2027
  • Piyasa değeri: Yaklaşık 500 bin €
  • Performans: 2025/26 sezonunda şu ana kadar 4 lig maçında görev aldı tr.wikipedia.org

Matija Orbanic, uzun boyu ve kalecilik özellikleriyle dikkat çeken bir isim. Slovenya’da NK Bravo formasıyla düzenli oynadıktan sonra Türkiye’ye Erzurumspor FK'ya transfer oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

