Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Yaşanan mali kriz, art arda gelen cezalar ve Murat Sancak'ın tutukluluğu nedeniyle zor günler geçiren Adana Demirspor resmen el değiştirdi.

KULÜP TARAFTARLARA DEVREDİLDİ

Geçen sezon Süper Lig'den düşen bir dönemin efsane takımı Anada Demirspor'da yapılan mutabakat sonucunda eski kulüp başkanı Murat Sancak hisselerini Şimşekler Grubu'na devretti. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından kulüpteki yeni yönetim de belli oldu.

YENİ BAŞKAN ERTAN ZEYBEK OLDU

Yapılan görev dağılımı sonucunda kulüp başkanlığına Ertan Zeybek'i getirildi. Başkanvekili ise Mustafa Kemal Üstüner oldu.

İLK HEDEF MALİ TABLOYU DÜZELTMEK

Yeni yönetim ilk iş olarak kulübün mali yapısını düzene sokmak ve kurumsal bir yapıyı yerleştirmek istediklerini dile getirdi.

TFF 2. Lig ekibi cezalı futbolcu oynatınca hükmen mağlup sayıldı

Şimşekler Grubu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

1940 yılında demir yolu işçilerinin alın terleriyle ve vermiş oldukları büyük emekler ile kurulmuş olan güzide kulübümüz, son yıllarda zor günler geçirmektedir.

Uzun zamandır sürdürdüğümüz çalışmalar ve verdiğimiz büyük emekler sonucunda, bugün itibari ile kulübümüz tarihinde Demirspor'a yaraşır şekilde tertemiz ve yepyeni bir sayfa açıyoruz.

"Bu arma sahipsiz değil, bu taraftar da sessiz kalmayacak" diyerek başlattığımız "Yaşasın Demirspor" kampanyasında, tarihi bir sorumluluk alarak en kritik eşiği aşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

"Yaşasın Demirspor" kampanyamızın en önemli adımı olan kulübün devralınması süreci, Sayın Murat SANCAK ile yapılan protokoller neticesinde resmen tamamlanmıştır. Adana Demirspor, camiamızın lokomotifi olan Şimşekler Grubu öncülüğünde, asıl sahibi olan halka devrolmuştur. Böylece kulübümüz, kuruluş değerlerine yakışır biçimde yeniden taraftarının ve halkının yönetimine geçmiştir.

Bu bir nöbet değişimidir. Yeni ve kalıcı yönetim kurulu teşekkül edene kadar kulübümüzün tüm mali, idari ve sportif işleyişi, geçici yönetim organizasyonu tarafından büyük bir sorumluluk bilinciyle yürütülecektir.

Bu kapsamda, Adana Demirspor Kulüp Başkanlığı görevini Sayın Ertan ZEYBEK, Adana Demirspor Başkan Vekili görevini Sayın Mustafa Kemal ÜSTÜNER üstlenecektir.

Bizler, Adana Demirspor armasını sahipsiz bırakmamak adına bu ateşten gömleği giyiyor; bir köprü görevi görerek bu süreci omuzluyoruz. Omuzladığımız yükün, ağırlığının ve büyüklüğünün farkındayız.

Bu minvalde Adana Demirspor armasının yaşaması, kulübün devamlılığın sağlanması ve Adana Demirspor sevgisinin gelecek nesillere aktarılması adına aldığımız sorumluluğun bilincindeyiz.

Bu hususlar ile birlikte geçici yönetimimizin temel amaçları;

Kulübün mali disiplinini sağlamak,

Kurumsal yapıyı güçlendirmek,

Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeli oluşturmak,

Demokratik ve katılımcı bir üyelik sistemi tesis etmek,

En kısa süre içerisinde kalıcı, liyakatli ve vizyoner bir yönetimin oluşmasına zemin hazırlamaktır.

Ayrıca kulübümüzün yeniden "Halkın Takımı" kimliğine kavuşması için dernekleşme ve demokratikleşme süreci resmen başlatılmıştır. Kulüp yapısı şahıs merkezli olmaktan çıkarılarak kurumsal ve toplumsal bir zemine taşınacaktır.

Şeffaflık ilkemiz gereği; kulübümüzün mevcut borç durumu, mali yapısı ve finansal tabloları, yapılacak detaylı incelemenin ardından ilerleyen günlerde kamuoyuyla açık ve net bir şekilde paylaşılacaktır. Camiamız ve kamuoyu tüm süreçler hakkında düzenli olarak bilgilendirilecektir.

Camiamızın asıl sahipleri olarak; bu meşakkatli süreçte tüm renktaşlarımızı birlik ve beraberlik içinde omuz omuza durmaya, halkın takımına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Adana Demirspor, kurulduğu günlerdeki gibi yeniden halkındır; tribündeki sesin, sokaktaki nefesin ve sönmeyen bir ateşin yegâne temsilcisidir.

Saygılarımızla,

Yaşasın Demirspor!

Adana Demirspor Kulübü.

KÜME DÜŞTÜLER

Ödenmeyen borçlar nedeniyle 30 puan silme cezası alan Adana Demirspor, eksi 28 puanla 1. Lig'in son sırasında yer alıyor. Mavi Şimşekler, küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.