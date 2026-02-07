TFF 2. Lig ekibi cezalı futbolcu oynatınca hükmen mağlup sayıldı

TFF 2. Lig ekibi cezalı futbolcu oynatınca hükmen mağlup sayıldı
Yayınlanma:
24 Erzincanspor karşısında cezalı futbolcu oynatan Karacabey Belediyespor hükmen mağlup sayıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 24. hafta mücadelesinde 24 Erzincanspor ile Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele golsüz eşitlikle sona ererken konuk ekipte sarı kart cezası bulunan Abdullah Uysal’ın sahada yer alması tartışmaları beraberinde getirdi.

KARACABEY BELEDİYESPOR HÜKMEN MAĞLUP OLDU

Yaşananlar sonrası PFDK’ya sevk Karacabey Belediyespor’un cezası belli oldu. PFDK, Karacabey Belediyespor’un hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

TEKNİK DİREKTÖRE 2 MAÇ MEN CEZASI

Karacabey Belediyespor teknik direktörü Ercümend Coşkundere ise 2 maç men ve 40 bin TL para cezasına çarptırıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KARACABEY BLD. SPOR A.Ş.’nin, 01.02.2026 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-KARACABEY BLD. SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada KARACABEY BLD. SPOR A.Ş. teknik sorumlusu ERCÜMEND HÜLAKÜ COŞKUNDERE’nin, cezaya uyulmaması eylemine iştiraki nedeniyle FDT’nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

