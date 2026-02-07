Süper Lig hayalleri yıkıldı: Kümede kalmak için bir günde 13 transfer yaptılar

Süper Lig hayalleri yıkıldı: Kümede kalmak için bir günde 13 transfer yaptılar
Yayınlanma:
Güncelleme:
TFF 1. Lig'de küme düşme hattına gerileyen Sakaryaspor, ara transfer döneminin son gününde 13 isme imza attırdı.

Türkiye’de transfer dönemi 7 Şubat Cumartesi günü itibariyle sona ererken 1. Lig ekibi Sakaryaspor’dan sürpriz bir hamle geldi.

BİR GÜNDE 13 İMZA

Küme düşme hattından kurtulmayı hedefleyen yeşil-siyahlılar, transferin son gününde 13 ismi kadrosuna kattı.

Sakaryaspor’un kadrosuna kattığı isimler şu şekilde:

Sergio Peña, Melih Bostan, Ruan, Kerem Şen, Ataberk Dadakdeniz, Mohamed Hassan Fofana, Haydar Karataş, Owusu Kwabena, Burak Bekaroğlu, Poyraz Yıldırım, Arif Kocaman, Emrecan Terzi ve Yavuz Selim Tantan.

whatsapp-image-2026-02-07-at-10-06-53.jpeg

ŞAMPİYONLUK HAYALİYLE ÇIKTILAR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADILAR

TFF 1. Lig’de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Sakaryaspor Süper Lig’in deneyimli isimlerini transfer etti. Caner Erkin, Sadık Çiftpınar ve Salih Dursun gibi büyük kulüplerde oynamış futbolcuları transfer eden yeşil-siyahlılar büyük bir haya kırıklığı yaşadı.

Galatasaray'dan apar topar ayrıldı: Nedeni belli olduGalatasaray'dan apar topar ayrıldı: Nedeni belli oldu

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Geride kalan 23 haftada 23 puan toplamayı başaran Sakaryaspor, 18. sırada bulunuyor. Sakaryaspor halihazırda küme düşme hattında bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
Spor
Ben böyle transfer görmedim hem de bu devirde: Kim nerede nasıl seyretti de aldı?
Ben böyle transfer görmedim hem de bu devirde: Kim nerede nasıl seyretti de aldı?
Süper Lig ekibi 103 yıl sonra ismini değiştirince ortalık karıştı
Süper Lig ekibi 103 yıl sonra ismini değiştirince ortalık karıştı
İtalyan takımını bırakıp TFF 1. Lig'e geldi ilk maçında hezimeti yaşadı
İtalyan takımını bırakıp TFF 1. Lig'e geldi ilk maçında hezimeti yaşadı