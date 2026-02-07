Süper Lig hayalleri yıkıldı: Kümede kalmak için bir günde 13 transfer yaptılar
Türkiye’de transfer dönemi 7 Şubat Cumartesi günü itibariyle sona ererken 1. Lig ekibi Sakaryaspor’dan sürpriz bir hamle geldi.
BİR GÜNDE 13 İMZA
Küme düşme hattından kurtulmayı hedefleyen yeşil-siyahlılar, transferin son gününde 13 ismi kadrosuna kattı.
Sakaryaspor’un kadrosuna kattığı isimler şu şekilde:
Sergio Peña, Melih Bostan, Ruan, Kerem Şen, Ataberk Dadakdeniz, Mohamed Hassan Fofana, Haydar Karataş, Owusu Kwabena, Burak Bekaroğlu, Poyraz Yıldırım, Arif Kocaman, Emrecan Terzi ve Yavuz Selim Tantan.
ŞAMPİYONLUK HAYALİYLE ÇIKTILAR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADILAR
TFF 1. Lig’de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Sakaryaspor Süper Lig’in deneyimli isimlerini transfer etti. Caner Erkin, Sadık Çiftpınar ve Salih Dursun gibi büyük kulüplerde oynamış futbolcuları transfer eden yeşil-siyahlılar büyük bir haya kırıklığı yaşadı.
Galatasaray'dan apar topar ayrıldı: Nedeni belli oldu
KÜME DÜŞME HATTINDALAR
Geride kalan 23 haftada 23 puan toplamayı başaran Sakaryaspor, 18. sırada bulunuyor. Sakaryaspor halihazırda küme düşme hattında bulunuyor.