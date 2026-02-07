Galatasaray'dan apar topar ayrıldı: Nedeni belli oldu
Süper Lig’de transfer dönemi 7 Şubat Cumartesi günü saat 00.00 itibariyle sona erdi. Transferin bitmesine az bir zaman kala Galatasaray’da sürpriz bir ayrılık yaşandı.
KAZIMCAN KARATAŞ SAATLER
Galatasaray, Kazımcan Karataş’ı Başakşehir’e kiraladı. Galatasaray’dan yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş’ın 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır” denildi.
PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLADI
Eren Elmalı’nın cezası ve Ismail Jakobs’un yokluğunda bir anda formaya kavuştu. Özellikle Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Kazımcan Karataş, taraftarların takdirini kazandı.
KENDİSİ GİTMEK İSTEDİ
Kazımcan Karataş’ın sürpriz ayrılığı tepkileri beraberinde getirilirken flaş bir iddia ortaya atıldı. Ismail Jakobs ve Eren Elmalı’nın dönüşüyle birlikte 3. sol bek durumuna düşen Kazımcan Karataş’ın oynamak adına gitmeyi kendisinin istediği belirtildi.
Can Armando Güner: Galatasaray aşkıyla büyüdüm
13 MAÇTA 2 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıkan Kazımcan Karataş, 728 dakika sahada kaldı. Karataş bu sürede 2 asist kaydetti.