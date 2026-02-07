Galatasaray'dan apar topar ayrıldı: Nedeni belli oldu

Galatasaray'dan apar topar ayrıldı: Nedeni belli oldu
Yayınlanma:
Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray, Kazımcan Karataş'ı Başakşehir'e kiraladı. Kararın oyuncunun daha fazla süre bulma talebi doğrultusunda alındığı öğrenildi.

Süper Lig’de transfer dönemi 7 Şubat Cumartesi günü saat 00.00 itibariyle sona erdi. Transferin bitmesine az bir zaman kala Galatasaray’da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

KAZIMCAN KARATAŞ SAATLER

Galatasaray, Kazımcan Karataş’ı Başakşehir’e kiraladı. Galatasaray’dan yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş’ın 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır” denildi.

PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLADI

Eren Elmalı’nın cezası ve Ismail Jakobs’un yokluğunda bir anda formaya kavuştu. Özellikle Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Kazımcan Karataş, taraftarların takdirini kazandı.

thumbs-b-c-d0b9bc5c821ba3304e948010eadadc77.jpg

KENDİSİ GİTMEK İSTEDİ

Kazımcan Karataş’ın sürpriz ayrılığı tepkileri beraberinde getirilirken flaş bir iddia ortaya atıldı. Ismail Jakobs ve Eren Elmalı’nın dönüşüyle birlikte 3. sol bek durumuna düşen Kazımcan Karataş’ın oynamak adına gitmeyi kendisinin istediği belirtildi.

Can Armando Güner: Galatasaray aşkıyla büyüdümCan Armando Güner: Galatasaray aşkıyla büyüdüm

13 MAÇTA 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıkan Kazımcan Karataş, 728 dakika sahada kaldı. Karataş bu sürede 2 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
Spor
Ben böyle transfer görmedim hem de bu devirde: Kim nerede nasıl seyretti de aldı?
Ben böyle transfer görmedim hem de bu devirde: Kim nerede nasıl seyretti de aldı?
Süper Lig ekibi 103 yıl sonra ismini değiştirince ortalık karıştı
Süper Lig ekibi 103 yıl sonra ismini değiştirince ortalık karıştı
İtalyan takımını bırakıp TFF 1. Lig'e geldi ilk maçında hezimeti yaşadı
İtalyan takımını bırakıp TFF 1. Lig'e geldi ilk maçında hezimeti yaşadı