Can Armando Güner: Galatasaray aşkıyla büyüdüm

Can Armando Güner: Galatasaray aşkıyla büyüdüm
Yayınlanma:
Galatasaray'a transfer olan Can Armando Güner, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, ''Galatasaray aşkıyla büyüdüm. Daha önce maça da geldim. Sanki yaşadıklarım gerçek değil. Çok farklı bir şey'' dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner, sarı-kırmızılı kulübe imza attığı için mutlu olduğunu söyledi.

2024/11/07/hbgs.jpg
Galatasaray kulübüne imza attıktan sonra kulübün ABD merkezli YouTube kanalına açıklamalarda bulunan genç futbolcu, sarı-kırmızılı forma için oynamanın kendisi için büyük bir onur ve şeref olduğunu belirtti.

''GALATASARAY AŞKIYLA BÜYÜDÜM''

Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını vurgulayan Can Armando Güner,"Galatasaray aşkıyla büyüdüm. Daha önce maça da geldim. Sanki yaşadıklarım gerçek değil. Çok farklı bir şey. Takım da beni çok iyi karşıladı. Güzel bir dostluk oldu. Kişisel olarak gelişmek zorundayım. Takıma hedefleri doğrultusunda yardımcı olmak istiyorum. Galatasaray’ın hedefi her zaman şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak. Bir an önce başlayıp bu hedeflerin peşinden koşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
Spor
Son Dakika | Beşiktaş transferi açıkladı
Son Dakika | Beşiktaş transferi açıkladı
Beşiktaş KAP'a bildirdi: Resmi açıklama geldi
Beşiktaş KAP'a bildirdi: Resmi açıklama geldi