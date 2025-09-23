Dursun Özbek'ten Ali Koç itirafı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk töreninde önemli açıklamalarda yaptı.

Özbek, Fenerbahçe'de seçimi kaybeden Ali Koç ve yeni başkan Sadettin Saran ile ilgili de konuştu.

ALİ KOÇ İTİRAFI

Özbek, Ali Koç yönetimiyle zaman zaman gerginlik yaşadığını söyledi. Özbek, “Geçmiş dönemde rakibimizle sportif faaliyetlerin dışında tansiyonu, gerilimi yüksek ilişki içinde olduk. Benim ve arkadaşlarımın arzusu, bu gerginliğin devam etmemesi" itirafında bulundu.

SARAN'A İLK MESAJ

"Fenerbahçe'de bir yönetim değişikliği oldu. Yeni yönetimle birlikte iki taraf arasındaki iletişimin nasıl olacağını bekliyorsunuz? Sayın Saran'ı da arayıp tebrik etmişsiniz." sorusuna yanıt veren Galatasaray Başkanı, "Evet Sayın Saran'ı arayıp tebrik ettim. Seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Galatasaray olarak amacımız hiçbir zaman sahalarda devam eden sportif rekabetin orada kalmasını hep arzu ettik. Futbolun, sporun paydaşlarının da adaletli yönetim olmazsa olmazıydı. Geçmiş dönemde rakibimizle sportif faaliyetlerin dışında tansiyonu, gerilimi yüksek ilişki içinde olduk. Benim ve arkadaşlarımın arzusu, bu gerginliğin devam etmemesi." dedi.

''TÜRKİYE GERGİNLİKTEN KURTULSUN''

Konuşmasını sürdüren Dursun Özbek, "Sportif faaliyetlerimizin herkesin memnun olduğu, herkesin bir kardeşlik duygusuyla, sporun getirdiği birleştirici özelliğine uygun olmasına arzu ediyorum. Beklentim odur ki, rakibimizin yeni yönetimi de bu duygularımıza benzer şekilde cevap versin. Türkiye bu sporun içindeki kutuplaşmadan, gerginlikten kurtulsun. Bizim amacımız budur. Benim ve arkadaşlarımın beklentisi budur. İnşallah öyle olur." yorumunu yaptı.

