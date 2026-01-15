2026 Dünya Kupası başlamadan çok konuşulmaya devam ediyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2026 Dünya Kupası için ABD'ye seyahat edecek futbolseverlere "FIFA Pass" ile vize randevularında öncelik tanınacağını duyurmasıyla gündem olan dev organizasyona bu kez rekor bilet talebi geldi.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için 500 milyondan fazla bilet başvurusu yapıldı.

33 GÜNDE GÖRÜLMEMİŞ TALEP

FIFA’dan yapılan açıklamaya göre, son 33 gün içinde taraftarlardan gelen başvurular 500 milyonun üzerine çıktı.

Bu rakam, Dünya Kupası tarihinin en yüksek talebi olarak kayıtlara geçti.

Rekor kırıldı.

Taraftarlar, bilet başvurularının sonuçlarını 5 Şubat’tan itibaren e-posta yoluyla öğrenebilecek.

En fazla başvuruda bulunan ülkeler arasında ev sahibi ABD, Meksika ve Kanada dışında Almanya, İngiltere, Brezilya, İspanya, Portekiz, Arjantin ve Kolombiya öne çıktı.

İŞTE EN ÇOK İLGİ GÖREN MAÇLAR

Kolombiya – Portekiz (27 Haziran, Miami)

Meksika – Güney Kore (18 Haziran, Guadalajara)

Final (19 Temmuz, New York/New Jersey)

Açılış Maçı: Meksika – Güney Afrika (11 Haziran, Mexico City)

Son 32 Turu (2 Temmuz, Toronto)

INFANTINO AÇIKLADI

FIFA Başkanı Gianni Infantino, “Bir aydan biraz fazla sürede yarım milyar bilet talebi, sadece bir istek değil, küresel bir mesajdır” sözleriyle ilginin büyüklüğünü vurguladı.

A milli takıma Beşiktaş'tan 11 oyuncu çağrıldı

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran 2026’da başlayacak ve 19 Temmuz 2026’da sona erecek.

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE YAPILACAK?

Açılış maçı Meksika’nın Mexico City kentindeki Azteca Stadyumu’nda oynanacak, final ise ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda gerçekleşecek tr.wikipedia.org Hürriyet rvpress.com.tr.

Tarih: 11 Haziran – 19 Temmuz 2026

11 Haziran – 19 Temmuz 2026 Ev sahipleri: ABD, Kanada ve Meksika (ilk kez üç ülke ortak ev sahipliği yapıyor)

ABD, Kanada ve Meksika (ilk kez üç ülke ortak ev sahipliği yapıyor) Takım sayısı: 48 (önceki turnuvalarda 32 takımdı, bu yeni formatla genişletildi)

48 (önceki turnuvalarda 32 takımdı, bu yeni formatla genişletildi) Stadyumlar: 16 farklı şehirde maçlar oynanacak

16 farklı şehirde maçlar oynanacak Açılış maçı: Mexico City’deki Azteca Stadyumu

Mexico City’deki Azteca Stadyumu Final maçı: New Jersey’deki MetLife Stadyumu

2026 Dünya Kupası finali 82 bin 500 kişilik MetLife Stadium’da oynanacak

İLK KEZ 48 TAKIM YER ALACAK