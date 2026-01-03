A milli takıma Beşiktaş'tan 11 oyuncu çağrıldı

A milli takıma Beşiktaş'tan 11 oyuncu çağrıldı
Yayınlanma:
A Milli Erkek Hentbol Takımı, İstanbul'da kampa girdi. Milli takıma Beşiktaş'tan 11 oyuncu çağrıldı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bulgaristan ile oynayacağı 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme maçı öncesinde İstanbul'da kampa girdi.
Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milliler 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turunda Bulgaristan ile ilk maçını 7 Ocak'ta Şumnu'da rövanşı ise 11 Ocak'ta Türkiye'de Ordu'da oynanacak.
Ay-yıldızlı takım, İstanbul'da yaptığı kampta bugün ve yarın Suudi Arabistan ile hazırlık maçları oynayacak.

KADRODA BEŞİKTAŞ AĞIRLIĞI

Milli takım, 5 Ocak Pazartesi günü İstanbul'daki kampı tamamlayarak Bulgaristan'a gidecek. Kadroda Beşiktaş'tan 11 oyuncu olması dikkat çekti.

Milli Takım Arnavutluk'la 2 günde 2 maç yapacakMilli Takım Arnavutluk'la 2 günde 2 maç yapacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı'ın Bulgaristan maçları kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Ali Emre Babacan, Alper Aydın, Baran Nalbantoğlu, Danyel Kaya, Egehan Gül, Enis Harun Hacıoğlu, Enis Yatkın, Eyüp Arda Yıldız, Halil İbrahim Öztürk, Koray Ayar, Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Can Adanır (Tus Ferndorf), Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Sadık Emre Herseklioğlu (HSG Lemgo) Görkem Biçer, Ozan Erdoğan, Özgür Sarak, Yunus Özmusul (Spor Toto), Eren Soycan, Genco İlanç (Nilüfer Belediyespor), Baran Demirdelen (İstanbul Ggençlikspor) ve Tahir İlkbahar (Güneysuspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Spor
İtalya'da deprem: Kaptan gitti Amerikalı geldi
İtalya'da deprem: Kaptan gitti Amerikalı geldi
Beşiktaş'ta Rafa Silva kararının sebebi ortaya çıktı: Talebi şaşırttı
Beşiktaş'ta Rafa Silva kararının sebebi ortaya çıktı: Talebi şaşırttı
Galatasaray'da ayrılık resmen gerçekleşiyor: Pazar günü yeni takımına katılacak
Galatasaray'da ayrılık resmen gerçekleşiyor: Pazar günü yeni takımına katılacak