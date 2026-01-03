A milli takıma Beşiktaş'tan 11 oyuncu çağrıldı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bulgaristan ile oynayacağı 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme maçı öncesinde İstanbul'da kampa girdi.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milliler 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turunda Bulgaristan ile ilk maçını 7 Ocak'ta Şumnu'da rövanşı ise 11 Ocak'ta Türkiye'de Ordu'da oynanacak.

Ay-yıldızlı takım, İstanbul'da yaptığı kampta bugün ve yarın Suudi Arabistan ile hazırlık maçları oynayacak.

KADRODA BEŞİKTAŞ AĞIRLIĞI

Milli takım, 5 Ocak Pazartesi günü İstanbul'daki kampı tamamlayarak Bulgaristan'a gidecek. Kadroda Beşiktaş'tan 11 oyuncu olması dikkat çekti.

Milli Takım Arnavutluk'la 2 günde 2 maç yapacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı'ın Bulgaristan maçları kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ali Emre Babacan, Alper Aydın, Baran Nalbantoğlu, Danyel Kaya, Egehan Gül, Enis Harun Hacıoğlu, Enis Yatkın, Eyüp Arda Yıldız, Halil İbrahim Öztürk, Koray Ayar, Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Can Adanır (Tus Ferndorf), Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Sadık Emre Herseklioğlu (HSG Lemgo) Görkem Biçer, Ozan Erdoğan, Özgür Sarak, Yunus Özmusul (Spor Toto), Eren Soycan, Genco İlanç (Nilüfer Belediyespor), Baran Demirdelen (İstanbul Ggençlikspor) ve Tahir İlkbahar (Güneysuspor)