Derbide ilk 11'ler belli oldu: Dev rotasyon kararı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.
OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETECEK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.
İLK 11’LER
Mücadeleye artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Eksikliklerle boğuşan iki takımın da kararları dikkat çekti.
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.
HER İKİ TAKIMDA DA EKSİKLİKER CAN SIKIYOR
Kritik derbi mücadelesinde her iki takımdan da forma giyemeyecek isimler ise şu şekilde:
Fenerbahçe: Ederson, Jhon Duran, Semedo, Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca, Fred, Nene, En-Nesyri, Becao, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş
Beşiktaş: Wilfred Ndidi, El Bilal Toure Jota Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Cengiz Ünder