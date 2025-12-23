Derbide ilk 11'ler belli oldu: Dev rotasyon kararı

Yayınlanma:
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler açıklandı. Her iki takım da rotasyona gitti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.

thumbs-b-c-2676de0e3b04ee12204335c44b7284cb.jpg

İLK 11’LER

Mücadeleye artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Eksikliklerle boğuşan iki takımın da kararları dikkat çekti.

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.

HER İKİ TAKIMDA DA EKSİKLİKER CAN SIKIYOR

Kritik derbi mücadelesinde her iki takımdan da forma giyemeyecek isimler ise şu şekilde:

Fenerbahçe: Ederson, Jhon Duran, Semedo, Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca, Fred, Nene, En-Nesyri, Becao, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş

Beşiktaş: Wilfred Ndidi, El Bilal Toure Jota Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Cengiz Ünder

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

