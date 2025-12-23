Derbi öncesi kameraların karşısına geçti: Beşiktaş'tan ayrılmayı reddetti

Derbi öncesi kameraların karşısına geçti: Beşiktaş'tan ayrılmayı reddetti
Yayınlanma:
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı futbolcu takımda kalacağını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu’ndaki mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Karşılaşma öncesi kameralar karşısına geçen Mert Günok, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

“İYİ BAŞLAMAK İÇİN HAZIRIZ”

Derbiye hazır olduklarını belirten Mert Günok, "Yılın son derbisi. Güzel bir maç olacak. Hava güzel, atmosfer güzel. İki takım da elinden geleni yapacaktır. İki gün kısa süre ama biz de iyi hazırlandık. Gruplara iyi başlamak için hazırız" dedi.

thumbs-b-c-4bbff526682c986ad4fa4669cde1a2de.jpg

HABERLER ASILSIZDIR”

Ayrılık iddialarını yalanlayan Mert Günok, "Hakkımda çıkan 'mutsuz, gitmek istiyor, takım bakıyor' gibi haberler asılsızdır. Hoca ve yönetimle böyle bir şey görüşmedim" ifadelerini kullandı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

“EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞTIM”

Elinden geleni yapacağını aktaran Mert Günok, "Beşiktaş'ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve burada olduğum sürece de bu böyle devam edecek" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

