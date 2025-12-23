Deniz Çoban ciddi hakemlik hatası yapılan maçı açıkladı: Açık penaltıydı

Eski hakem Deniz Çoban, Süper Lig'in 17. haftasında yapılan ciddi hakemlik hatasını açıklarken, "Açık bir penaltıydı" yorumunu yaptı.

Çoban, Fanatik'teki yazısında Galatasaray-Kasımpaşa maçının hakemi Alper Akarsu için şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Çulcu: Sarı kart değil penaltı

"Alper Akarsu 90 dakika boyunca bazı faul ve kart hatalarına rağmen tutarlı ve dengeli bir maç yönettiği karandeyim. Oyunun kontrolünü elinde bulundurdu, çok basit temaslara fauller çalmasına rağmen oyunculara kendini kabul ettirdi. Ancak 80’de Torreira‘nın Winck’in ayağına bastığı pozisyonda faul dahi çalmaması tüm olumlu yanlarını bir anda sildi. Burada faulle birlikte Torreira’nın ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılması gerekiyordu. 68’de Torreira’nın birinci sarı kartının da hatalı olduğunu belirtmem gerekir."

"HAKEM PERFORMANSINA GÖLGE DÜŞÜRDÜ"

Deniz Çoban, Eyüpspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Yılmaz'la ilgili olarak da şu yorumu yaptı:

"Maçın hakemi adına genel anlamda sakin bir 90 dakika geride kaldı. Mücadelede oyuncuların hem hakeme hem de birbirlerine karşı sergilediği saygılı tavır, hakemlik açısından olumlu bir atmosfer sağladı. Ancak kritik bir pozisyondaki hata, hakem performansına gölge düşürdü. Karşılaşmanın 60. dakikasında Asensio’nun, ceza sahasında Thiam’ı formasından net şekilde çekmesi açık bir penaltıydı. Bu pozisyonda hem hakemin hem de VAR'ın sessiz kalması ciddi bir hakemlik hatası olarak kayda geçti. Üstelik bu pozisyonun hemen öncesinde Skriniar ile Draguş arasında yaşanan mücadelede faul kararı çıkmaması doğruydu, ancak sonrasındaki penaltı ihlali göz ardı edildi. Maç genelinde faul ve kart standardı dengeliydi. Kritik pozisyonların azlığı ve oyuncuların yapıcı tutumu sayesinde kontrolü elden bırakmayan hakem, tek pozisyondaki hatasıyla başarılı performansını gölgelemiş oldu."