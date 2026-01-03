Bursaspor'a otobüs piyangosu: 3 milyon yolcu taşınıyor

Bursaspor’da BBBUS önerisi gündem yarattı. Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in BBBUS hattının işletmeciliği Bursaspor’a verilmesi desteği Yeşil Beyazlı camiada büyük heyecan yarattı.

Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor eski günlerine dönmek için büyük çaba sarf ediyor. TFF 2. Lig'de mücadele eden Yeşil Beyazlılara otobüs piyangosu vurdu.
Bursa’da hem şehir ekonomisini hem de Bursaspor’u güçlendirecek yeni bir fikir camiada heyecan uyandırdı. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, “BBBUS hattının işletmeciliği Bursaspor’a verilmeli, kulübe kalıcı ve sürdürülebilir gelir sağlanmalı” önerisine destek verdi.

Bursaspor Kayserispor maçı iptal edildiBursaspor Kayserispor maçı iptal edildi

3 MİLYON YOLCU TAŞINIYOR

Her yıl yaklaşık 3 milyon yolcunun Bursa’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na taşındığı BBBUS hattı, büyük bir gelir potansiyeli barındırıyor. İhalenin İstanbullu firmalara yüzde 100 gelir teklifiyle verilmesi tartışma yaratırken, bu hattın Bursaspor’a devredilmesi fikri taraftarlar arasında geniş yankı buldu.

Enes Çelik öneriye destek verdi

NAMIK GÖZ GÜNDEME GETİRDİ

Bursa Hakimiyet Başyazarı Namık Göz’ün “Sabiha Gökçen hattı için Bursaspor formülü” başlıklı yazısı da gündemi hareketlendirdi. Yazının ardından sosyal medyada Bursaspor taraftarları işletmenin kulübe verilmesi yönünde kamuoyu oluşturdu.

UZUN VADELİ GELİR

Başkan Enes Çelik’in sosyal medya üzerinden yaptığı destek açıklaması, camianın birlik içinde bu fikre sahip çıkmasını sağladı. Taraftarlar, bu adımın kulübün mali yapısını güçlendireceğini ve uzun vadede sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturacağını düşünüyor.

Şimdi gözler, BBBUS hattının işletmeciliği konusunda nasıl bir karar alınacağına çevrilmiş durumda. Bu gelişmenin Bursaspor’un geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.

