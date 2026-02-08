Bursaspor Sadettin Saran'a uydu: Taraftarlar önce sevindi sonra üzüldü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanan ve 1-1 sona eren Isparta 32 Spor – Bursaspor karşılaşması, sahadaki mücadele kadar saha dışındaki gelişmelerle de dikkat çekti.

Maç 114 dakika sürdü: Bursaspor bunu beklemiyordu

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, geçen hafta Adanaspor maçında kazanan 11’i bozmadı. İkinci yarıda hücumda yaptığı değişikliklerle gol arasa da ikinci gol gelmedi.

SADETTİN SARAN GİBİ YAPTI

Isparta’daki yağışlı hava nedeniyle Bursasporlu taraftarlara bin adet yeşil yağmurluk dağıtıldı. Başkan Enes Çelik’in temin ettiği yağmurluklar tribünde görsel bir şölen oluşturdu. Ancak taraftarlar beraberlik nedeniyle stadyumu üzgün terk etti. Sadettin Saran’ın talimatıyla Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçeli taraftarlara yağmurluk dağıtılmış ve görüntüler uzun süre gündem olmuştu.

2 ÖNEMLİ KAYIP YAŞADI

Maçta sarı kart gören Musa Çağıran ve Taha Batuhan Yayıkcı, cezalı duruma düştü. İki futbolcu, Kırklarelispor maçında forma giyemeyecek. Bursaspor kaptanı Muhammet Demir, penaltıdan attığı golle profesyonel kariyerindeki 100. golüne ulaştı. Tecrübeli golcü, sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

FAIR PLAY ÖDÜLÜ BURSASPOR’A GİTTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Adanaspor’un Bursa’daki konaklama sorununu çözerek rakibine destek olan Bursaspor’a Sosyal Sorumluluk ödülü verdi. Açıklamada, Bursaspor’un dayanışma ve empatiyle Fair Play ruhunu en üst düzeyde temsil ettiği vurgulandı.