Maç 114 dakika sürdü: Bursaspor bunu beklemiyordu

TFF 2. Lig'in 23. haftasında Bursaspor, Isparta 32 Spor deplasmanına çıktı.

Bursaspor sürpriz bir kayıp yaşadı ve Isparta Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Konuk ekip, 32. dakikada Muhammet Demir'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Isparta 32 Spor, 45+2'de bulduğu golle maça dengeyi getirdi ve maç bu sonuçla bitti.

MAÇ 90+14'TE BİTTİ!

Hakem Yücel Büyük, ikinci yarının sonuna 14 dakika ilave etti.

Mücadele 114 dakika sürdü ancak uzatma dakikalarında da denge bozulmadı.

TARAFTARLAR BUNU BEKLEMİYORDU

Bursaspor taraftarı, beklenmedik puan kaybı sonrası büyük üzüntü yaşadı ve sosyal medyadan sitem dolu paylaşımlar yaptı.

ZİRVEDE İŞLER KARIŞTI

Yeşil-beyazlıların berabere kalması sonrası zirve hattında işler karıştı.

Bu sonuçla Bursaspor, puanını 51 yaparak liderliğini sürdürdü.

Isparta 32 Spor, 40 puanla 6. sırada yer aldı.

Menemen FK'yı 4-1 yenen Muş Spor ise Bursaspor ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

45 puanda bulunan Kahramanmaraş İstiklal'in ise 2 eksik maçı bulunuyor.

3 MAÇ SONRA KAYIP GELDİ

Son oynadığı 3 maçı da üst üste kazanan Bursaspor, 3 maç sonra ligde puan kaybı yaptı.

Isparta 32 spor'un ise galibiyet hasreti 2 maça yükseldi.