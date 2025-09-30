Bodrum FK fark atarak zirveye çıktı
TFF 1. Lig'de 8. haftada Manisa FK'yi deplasmanda 4-0 mağlup eden Sipay Bodrum FK, puanını 17'ye çıkardı ve ilk sıraya yükseldi.
Haftaya zirvede giren Esenler Erokspor ise sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'ye 3-2 yenilerek 16 puanda kaldı ve ikinci sıraya geriledi.
1. Lig'in 8. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. haftanın programı şöyle:
Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-3
Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK: 1-1
Manisa FK-Sipay Bodrum FK: 0-4
İstanbulspor-Boluspor: 1-1
Serikspor-Erzurumspor: 1-1
Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor: 0-3
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor: 0-0
İmaj Altyapı Vanspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor: 0-0
Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer: 0-3
Yılmaz Vural: Adanalılara çok üzülüyorum
PUAN DURUMU
O G B M A Y AV P
1.SİPAY BODRUM FK 8 5 2 1 19 8 11 17
2.ESENLER EROKSPOR 8 5 1 2 24 10 14 16
3.ATKO GRUP PENDİKSPOR 8 4 3 1 15 8 7 15
4.ARCA ÇORUM FK 8 4 3 1 12 7 5 15
5.ERZURUMSPOR 8 3 5 0 15 8 7 14
6.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 8 4 2 2 14 11 3 14
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER 8 4 1 3 19 13 6 13
8.BOLUSPOR 8 3 3 2 14 10 4 12
9.İMAJ ALTYAPI VANSPOR 8 3 3 2 8 6 2 12
10.SERİKSPOR 8 3 3 2 8 12 -4 12
11.BANDIRMASPOR 8 3 2 3 12 10 2 11
12.İSTANBULSPOR 8 2 5 1 10 9 1 11
13.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 8 2 4 2 9 8 1 10
14.ÖZBELSAN SİVASSPOR 8 2 3 3 10 9 1 9
15.SAKARYASPOR 8 2 3 3 10 16 -6 9
16.MANİSA FK 8 2 2 4 12 16 -4 8
17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 8 2 2 4 5 11 -6 8
18.SMS GRUP SARIYERSPOR 8 1 1 6 6 12 -6 4
19.ATAKAŞ HATAYSPOR 8 0 3 5 9 20 -11 3
20.ADANA DEMİRSPOR 8 0 1 7 4 31 -27 -17
NOT: Adana Demirspor'a 18 puan silme cezası verildi.