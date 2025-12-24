Binlerce Fenerbahçeli Sadettin Saran'a destek için akın etti

Binlerce Fenerbahçeli Sadettin Saran'a destek için akın etti
Yayınlanma:
Fenerbahçeli taraftarlar, gözaltına alınan Sadettin Saran'a destek için stat çevresinde toplandı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Adli Tıp Kurumu’nda test yaptırdı.
Sadettin Saran’ın örneklerinden kan, tükürük ve tırnak testlerini negatif çıktı. Ancak saç örneğinde yapılan test pozitif sonuçlandı.

Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladıSon dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı

GÖZALTINA ALINDI

Sadettin Saran yeninden test yaptırmak için talepte bulunurken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.

2024/11/08/hbfb.jpg

TARAFTARLAR STAT ÖNÜNDE TOPLANDI

Berkan Taşkaya'nın haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar, stat önünde toplanmaya başladı.

SARAN’A DESTEK

Başkanlarına destek veren taraftarlar seçim kampanyası boyunca söyledikleri “Oley, oley Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin başkanı Sadettin Saran” tezahüratlarında bulundu.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden de şu açıklama yapıldı:
Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.
Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir.
Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.
Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.
Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Spor
Fenerbahçe yöneticisinden test açıklaması: Yalancı pozitiflik
Fenerbahçe yöneticisinden test açıklaması: Yalancı pozitiflik
Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı