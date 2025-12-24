Binlerce Fenerbahçeli Sadettin Saran'a destek için akın etti

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Adli Tıp Kurumu’nda test yaptırdı.

Sadettin Saran’ın örneklerinden kan, tükürük ve tırnak testlerini negatif çıktı. Ancak saç örneğinde yapılan test pozitif sonuçlandı.

Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı

GÖZALTINA ALINDI

Sadettin Saran yeninden test yaptırmak için talepte bulunurken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.

TARAFTARLAR STAT ÖNÜNDE TOPLANDI

Berkan Taşkaya'nın haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar, stat önünde toplanmaya başladı.

SARAN’A DESTEK

Başkanlarına destek veren taraftarlar seçim kampanyası boyunca söyledikleri “Oley, oley Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin başkanı Sadettin Saran” tezahüratlarında bulundu.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden de şu açıklama yapıldı:

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.

Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir.

Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.

Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir.