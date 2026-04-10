Beşiktaşlı Oh 2 gol attığı maçta kaçırdıklarını dert etti

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Beşiktaş sahasında Hesap.com Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin 24 yaşındaki Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DERBİYİ KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Geçtiğimiz hafta oynadıkları Fenerbahçe derbisini kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Oh, “Derbiyi kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu hafta da bizim için zor geçti. Derbi bizim için çok önemliydi. Bu zorluğu yaşadık ama bugün iyi bir maç oynadık. İyi bir performans çıkardık. Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyum” diye konuştu.

Beşiktaş taraftarı önünde harika bir atmosferde oynadığını söyleyen Oh, “Evimizde oynadığımız her maçta ben bir final maçında oynuyormuşuz gibi hissediyorum. Harika bir atmosferde taraftarımızın önünde oynuyorum” şeklinde konuştu.

"DAHA FAZLASINI ATMAM GEREKİRDİ"

15 gol atması halinde kendisine hediye alınacağı ve bu konudaki düşünceleri sorulan Güney Koreli golcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu konu gerçek bir konu olmayabilir ama atarsak başkanla konuşabiliriz. Ben takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Gol atarsam takımımız maç kazanır. Elimden geldiğince her maç gol atmaya çalışıyorum. Bugün 2 gol attım ama 3, 4 daha fazlasını atmam gerekirdi.

"KUPA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Gelecek yıl Avrupa kupalarında mücadele etmek istediklerini dile getiren Hyeon-gyu Oh, “Kupa bizim için önemli, kalan maçlar bizim için önemli. Kupa da aynı zamanda bizim için iyi bir motivasyon. Avrupa'da kupalara oynamak istiyoruz. Önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde oynamak istiyoruz. Kupada da finali istiyoruz. Umuyorum kupayı kazanırız” ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ BİR GÜNDÜ"

Kendisi için düzenlenen imza gününü inanılmaz olarak niteleyen Oh, sözlerini şöyle noktaladı:

O gün taraftarımıza geldikleri için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir gündü. O kadar insanın gelmesini ben hiç beklemiyordum. Umuyorum seneye organizasyonu yaptığımızda daha fazla taraftar gelir. Bu sefer de 10 saat kadar oturup onlarla bir imza günü yaparız.