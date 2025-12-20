Beşiktaş'ın rakibi Çaykur Rizespor: Sergen Yalçın kararını verdi

Beşiktaş'ın rakibi Çaykur Rizespor: Sergen Yalçın kararını verdi
Yayınlanma:
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İşte detaylar...

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bilal Gölen yapacak.

Son dakika| Sadettin Saran adliyedeSon dakika | Sadettin Saran adliyede

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder, Jota ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Afrika Uluslar Kupası'na giden Wilfried Ndidi ve El Bilal Toure forma giyemeyecek.

Ayrıca Trabzonspor maçında kırmızı kart gören El Bilal Toure'nin 2 maçlık cezası bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da ise milli takımda olan kaleci Yahia Fofana oynayamayacak.

2024/11/08/hbbjk.jpg

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Demir Ege, Salih, Rashica, Orkun, Cerny, Abraham

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Spor
Galatasaray'ın çok gizli transferini TRT'de açıkladılar: Tesislere bile geldiği ortaya çıktı
Galatasaray'ın çok gizli transferini TRT'de açıkladılar: Tesislere bile geldiği ortaya çıktı
TRT'de Galatasaray düşmanlığı iddiası: İsimlerini açıkladı
TRT'de Galatasaray düşmanlığı iddiası: İsimlerini açıkladı
TRT Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı pas geçti: Galatasaray'ı yayınlayacak
TRT Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı pas geçti: Galatasaray'ı yayınlayacak