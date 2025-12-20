Beşiktaş'ın rakibi Çaykur Rizespor: Sergen Yalçın kararını verdi

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bilal Gölen yapacak.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder, Jota ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Afrika Uluslar Kupası'na giden Wilfried Ndidi ve El Bilal Toure forma giyemeyecek.

Ayrıca Trabzonspor maçında kırmızı kart gören El Bilal Toure'nin 2 maçlık cezası bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da ise milli takımda olan kaleci Yahia Fofana oynayamayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Demir Ege, Salih, Rashica, Orkun, Cerny, Abraham

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe