Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için gündemine aldığı August Priske transferinde zorlu bir rakiple karşı karşıya kaldı.

İsveç basını Expressen’in haberine göre, Championship ekibi Birmingham City, Djurgarden forması giyen genç golcü için görüşmelerde öne geçti ve anlaşmaya yakın.

YILIN FORVETİ OLDU

21 yaşındaki Danimarkalı forvet, geçtiğimiz sezon 18 golle gol krallığı yarışını zirvede tamamladı ve Allsvenskan’da “Yılın Forveti” seçildi. 1.95 boyuna rağmen hızı ve ceza sahasındaki etkinliğiyle dikkat çeken Priske, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ YARIŞI KAYBETTİ

Djurgarden, ocak ayında oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Birmingham City ile büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, Priske’nin kişisel şartlarda da İngiliz ekibiyle uzlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. Bu gelişmeler, Beşiktaş ve Lille’i yarışta geriye düşürdü. Priske’nin yeni durağının Birmingham City olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ SON HAMLESİNİ YAPACAK AMA...

Beşiktaş yönetimi, transferde geri planda kalmasına rağmen önümüzdeki günlerde son bir teklif yapmayı planlıyor. Siyah - Beyazlılar, genç golcüyü kadrosuna katmak için son bir şans deneyecek. Ancak İsveç basını transferin büyük ölçüde Birmingham City lehine sonuçlandığını yazdı.