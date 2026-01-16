Beşiktaş yarışı kaybetti: Priske İstanbul'u pas geçti

Beşiktaş yarışı kaybetti: Priske İstanbul'u pas geçti
Yayınlanma:
Beşiktaş’ın Priske transferine İngiltere engeli geldi. Beşiktaş yönetiminin büyük yol kat ettiği transferde Birmingham City öne geçti. Priske İstanbul yerine rotayı Birmingham'a kırdı.

Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için gündemine aldığı August Priske transferinde zorlu bir rakiple karşı karşıya kaldı.
İsveç basını Expressen’in haberine göre, Championship ekibi Birmingham City, Djurgarden forması giyen genç golcü için görüşmelerde öne geçti ve anlaşmaya yakın.

YILIN FORVETİ OLDU

21 yaşındaki Danimarkalı forvet, geçtiğimiz sezon 18 golle gol krallığı yarışını zirvede tamamladı ve Allsvenskan’da “Yılın Forveti” seçildi. 1.95 boyuna rağmen hızı ve ceza sahasındaki etkinliğiyle dikkat çeken Priske, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

august-priske.jpg

BEŞİKTAŞ YARIŞI KAYBETTİ

Djurgarden, ocak ayında oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Birmingham City ile büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, Priske’nin kişisel şartlarda da İngiliz ekibiyle uzlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. Bu gelişmeler, Beşiktaş ve Lille’i yarışta geriye düşürdü. Priske’nin yeni durağının Birmingham City olduğu belirtildi.

"Annem hasta" deyince Beşiktaş izin vermişti: Yeni takımına gidince ağız değiştirdi"Annem hasta" deyince Beşiktaş izin vermişti

BEŞİKTAŞ SON HAMLESİNİ YAPACAK AMA...

Beşiktaş yönetimi, transferde geri planda kalmasına rağmen önümüzdeki günlerde son bir teklif yapmayı planlıyor. Siyah - Beyazlılar, genç golcüyü kadrosuna katmak için son bir şans deneyecek. Ancak İsveç basını transferin büyük ölçüde Birmingham City lehine sonuçlandığını yazdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Spor
Acun Ilıcalı 3. Lig ekibiyle anlaştı: Fenerbahçe için özel madde
Acun Ilıcalı 3. Lig ekibiyle anlaştı: Fenerbahçe için özel madde
TFF 1. Lig'den 3. lige koşa koşa gitti
TFF 1. Lig'den 3. lige koşa koşa gitti
Galatasaray'da sakatlık gelişmesi: 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Galatasaray'da sakatlık gelişmesi: 3 hafta sahalardan uzak kalacak