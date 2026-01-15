"Annem hasta" deyince Beşiktaş izin vermişti: Yeni takımına gidince ağız değiştirdi

Beşiktaş'tan "Annem hasta, ülkeme gitmem gerekiyor" diyerek izin isteyen ve sözleşmesi fesh edilen Brezilyalı Paulista, ülkesine gidince ağız değiştirdi. Yeni takımına imza atarken yaptığı açıklamalar şaşkınlık yarattı.

Beşiktaş'ta 1.5 yıl oynadıktan sonra annesinin hastalığını ileri sürerek sözleşmesini fesh eden ve ülkesi Brezilya'ya giden Paulista yeni takımı Corintihans'a imza atarken, gerçek de ortaya çıktı.

2024/11/08/hbbjk.jpgAnnesinin hastalığını iddia ederek izin alan Paulista, imzayı atar atmaz ağız değiştirdi ve transfer görüşmelerine daha Beşiktaş'tan ayrılmadan başladığını itiraf etti.

MEĞER HAYALİYMİŞ CORİNTİHANS!

İmza töreninden sonra konuşurken annesinin hastalığından hiç bahsetmeyen Paulista, hayalinin gerçek olduğunu söyledi.

Beşiktaş'tan gittiği gibi ayağının tozuyla yeni takımına imza attıBeşiktaş'tan gittiği gibi ayağının tozuyla yeni takımına imza attı

Paulista, şu ifadeleri kullandı:
"Birçok kulüpten teklif aldım ancak Corinthians'ı tercih ettim. Bir noktada menajerime 'Artık başka teklifleri dinlemek istemiyorum' dedim. Beşiktaş'taki sözleşmemden feragat ettim çünkü burası benim için daha değerli. Burası benim hayalim, geride ne bıraktığım önemli değil.
Corinthians, bu zaman kadar oynadığım kulüplerin en büyüğü. Burada olduğuma inanamıyorum. Görüşmeler sürerken heyecandan uyuyamıyordum. Eğer bu bir rüyaysa, hiç uyanmak istemem. Bu forma için her şeyi yaparım. Sahada canımı vermem gerekiyorsa, onu da yaparım. En kısa sürede bu formayı giyme fırsatını bulup aynaya bakarak 'Oldu, başardım' demek istiyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

