Beşiktaş anlaşması Amedspor taraftarlarını çok kızdırdı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Diyarbakırlı iş insanı Vahit Karaarslan’ın sahip olduğu Karaarslan İnşaat ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya dair yapılan açıklamada “İmzalanan sponsorluk anlaşması doğrultusunda Karaarslan İnşaat, 2025-26 sezonu sonuna kadar Futbol A Takımımızın formasının sırtında yer alacak” denildi.

“BEŞİKTAŞ BİZİM İÇİN BİR AİLEDİR”

İmza töreninde konuşan Vahit Karaarslan, “Beşiktaş bizim için bir ailedir. Beşiktaş’la iş birliğimiz sadece bir logodan ibaret değildir, değer ortaklığıdır. Karaarslan İnşaat olarak takımımıza enerji verdiğimize inanıyoruz. Bu gururu yaşamamıza vesile olan değerli yöneticilerimize, taraftarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Beşiktaşımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in Galatasaray kararını açıkladı

AMEDSPORLU TARAFTARLAR KIZGIN

Ancak Karaarslan İnşaat’ın Beşiktaş ile sponsorluk anlaşması imzalaması Amedsporlu taraftarları kızdırdı. Taraftarlar, Diyarbakırlı bir insanının memleketinin takımına yardım etmeden Beşiktaş’a sponsor olmasını eleştirdi.