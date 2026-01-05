Berkan Kutlu Konyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

İsviçre ekiplerinden Monthey altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray takımlarında forma giyen Berkan Kutlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

A Milli Takım'da 8 kez görev alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeşil beyazlılarda 18 numaralı formayı giyecek.

KONYASPOR'UN DURUMU

Süper Lig'de 17 maça çıkan Konyaspor, bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

Teknik direktörlüğünü Çağdaş Atan'ın yaptığı Konyaspor, 13. sırada yer alıyor.