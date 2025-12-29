Başsavcılıktan Sadettin Saran'ın ikinci testi için açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadettin Saran'ın ikinci testine yönelik iddialar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada test sonuçlarının savcılığa gönderilmediği duyuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadettin Saran'ın ikinci test sonuçlarının negatif çıktığına dair çıkan haberler üzerine bir açıklama yayınladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada ikinci test sonuçlarının gönderilmediği belirtildi. Açıklamada ayrıca dosyada yer verilen tek raporun resmi Adli Tıp Kurulu'nca hazırlanan belge olduğu aktarıldı.

Savcılığın açıklaması şu şekilde:

Şüpheli Saadettin Saran hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin “özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı” şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de; ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu’nun hazırlamış olduğu rapordur.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam TGRT Haber'deki canlı yayında Sadettin Saran'ın özel bir kurumda yaptırdığı ikinci test konuşulmuş ve sonuçlarının negatif çıktığı iddia edilmişti.

Sadettin Saran'ın ikinci testinin sonuçlarını canlı yayında açıkladı: Saatler sonra düzeltme yaptıSadettin Saran'ın ikinci testinin sonuçlarını canlı yayında açıkladı: Saatler sonra düzeltme yaptı

SADETTİN SARAN İDDİALARI REDDEDİYOR

Uyuşturucu kullandığı iddialarını kesin bir dille reddeden Sadettin Saran, “Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır” sözlerini sarf etmişti.

