Balıkesir'in yıldızları kapış kapış gitti

Balıkesirspor'da mali sıkıntılar takımın önemli yıldızlarının ayrılmasıyla sonuzlandı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ilk yarıyı 28 puanla 4. sırada bitiren ve play off hatında bulunan Balıkesirspor'da teknik direktör Cem Kavçak ve bazı oyuncular takımdan sözleşmelerini feshedip ayrıldı.

Balıkesirspor'da Cem Kavçak feshedip gitti!

Kırmızı beyazlılarda ilk yarıda 8 gol 2 asistle oynayan santrfor Artun Akçakın, 2 gol 3 asist yapan Bora Yılmaz'ın yanı sıra Hasan Gündoğdu ve Mehmet Bağcı da gitmişti.

YENİ TAKIMLARI DUYURULDU

Balıkesirspor'dan ayrılan Artun Akçakın'ın Erciyes 38 FSK'ya imza attığı açıklandı.

Kayseri temsilcisinin yine Balıkesirspor'dan ayrılan Hasan Gündoğdu ve Mehmet Bağcı'yla da ilgilendiği öğrenildi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan Kütahyaspor'un da 10 numara pozisyonunda oynayan Bora Yılmaz'ı kadrosuna kattığı belirtildi.