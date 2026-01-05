Balıkesir'in yıldızları kapış kapış gitti

Balıkesir'in yıldızları kapış kapış gitti
Yayınlanma:
Balıkesirspor'dan ara transferde ayrılan futbolcuların yeni takımları belli oldu.

Balıkesirspor'da mali sıkıntılar takımın önemli yıldızlarının ayrılmasıyla sonuzlandı.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta ilk yarıyı 28 puanla 4. sırada bitiren ve play off hatında bulunan Balıkesirspor'da teknik direktör Cem Kavçak ve bazı oyuncular takımdan sözleşmelerini feshedip ayrıldı.

Balıkesirspor'da Cem Kavçak feshedip gitti!Balıkesirspor'da Cem Kavçak feshedip gitti!

Kırmızı beyazlılarda ilk yarıda 8 gol 2 asistle oynayan santrfor Artun Akçakın, 2 gol 3 asist yapan Bora Yılmaz'ın yanı sıra Hasan Gündoğdu ve Mehmet Bağcı da gitmişti.

YENİ TAKIMLARI DUYURULDU

Balıkesirspor'dan ayrılan Artun Akçakın'ın Erciyes 38 FSK'ya imza attığı açıklandı.

balikesirsporun-yildizlari-kapisildi-1098744-326131.jpg

Kayseri temsilcisinin yine Balıkesirspor'dan ayrılan Hasan Gündoğdu ve Mehmet Bağcı'yla da ilgilendiği öğrenildi.

balikesirsporun-yildizlari-kapisildi-1098745-326131.jpg

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan Kütahyaspor'un da 10 numara pozisyonunda oynayan Bora Yılmaz'ı kadrosuna kattığı belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Spor
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: İstenmeyen adam ilan edildi
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: İstenmeyen adam ilan edildi
Galatasaray maçına saatler kala Trabzonspor'da ayrılık: Süper Lig ekibine imzayı attı
Galatasaray maçına saatler kala Trabzonspor'da ayrılık: Süper Lig ekibine imzayı attı
Samsunspor taraftarı Galatasaraylı isme tepki gösterdi: Yüksel Yıldırım bonservisini istedi
Samsunspor taraftarı Galatasaraylı isme tepki gösterdi: Yüksel Yıldırım bonservisini istedi