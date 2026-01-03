Balıkesirspor'da Cem Kavçak feshedip gitti!

Balıkesirspor'da Cem Kavçak feshedip gitti!
Yayınlanma:
Balıkesirspor'da teknik direktör Cem Kavçak istifa etti. Balıkesirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada Kavçak'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği bildirildi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arasına Play-Off hattında giren Balıkesirspor'da sürpriz bir istifa yaşandı.
Kırmızı beyazlılarda önemli futbolcuların takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör Cem Kavçak da istifa ederek kulüple yollarını ayırdı. Kavçak yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Balıkesirspor Kulübü'ndeki görevimden üzülerek ayrılmış bulunmaktayım. Bu kararı almak benim için hiç kolay olmadı. Ancak yaşanan bazı sorunlar, bu noktaya gelmemize ne yazık ki sebep oldu. Görev yaptığım süre boyunca ortaya koyduğumuz mücadele, gösterdiğimiz performans ve elde ettiğimiz galibiyetlerden gurur duydum. Sezon başından bu yana yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sahada karakter koyan futbolcularıma, gece gündüz emek veren teknik heyetime, kulüp yönetimine, kulüp personeline ve bizi her koşulda destekleyen büyük Balıkesirspor taraftarına yürekten teşekkür ediyorum. Balıkesirspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum."

BALIKESİRSPOR'DAN AÇIKLAMA

Balıkesirspor'dan yapılan açıklamada ise "Teknik direktörümüz Cem Kavçak ve ekibiyle yollarımız ayrılmıştır. Hocamızın tek taraflı gerçekleştirdiği feshin ardından çalışmalarımız şu an altyapı hocalarımızla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Balıkesirspor'da depremBalıkesirspor'da deprem

Balıkesir ekibinde santrfor Artun Akçakın, sağ kanat Hasan Gündoğdu, 10 numara Bora Yılmaz ve stoper Mehmet Bağcı kulübe veda ederken, orta saha oyuncusu Serhat Velioğlu'nun da ayrılmak istediği ileri sürülmüştü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

