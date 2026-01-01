Balıkesirspor'da deprem

Balıkesirspor'da deprem
Yayınlanma:
Balıkesirspor'da deprem etkisi yaratan ayrılıklar yaşandı. 4 futbolcunun takımdan ayrıldığı belirtildi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ilk yarıyı 28 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Balıkesirspor'da deprem etkisi yaratan ayrılıklar yaşandı. 4 önemli oyuncunun takımdan ayrıldığı iddia edildi.

4 FUTBOLCU GİTTİ, 1 FUTBOLCU DA AYRILMAK İSTİYOR

Kırmızı beyazlılarda santrfor Artun Akçakın'ın ayrıldığı bildirildi. Artun Akçın, ligin ilk yarısında 8 gol atarken, 2 de asist yapmıştı.

Ayrılan diğer oyuncuların ise 5 gol, 4 asistlik performans sergileyen sağ kanat Hasan Gündoğdu, 2 gol atıp, 3 asist yapan 10 numara Bora Yılmaz ve stoper Mehmet Bağcı olduğu belirtildi. Bora'nın lider Kütahyaspor'la anlaşmak üzere olduğu kaydedildi.
Bu arada orta saha oyuncusu Serhat Velioğlu'nun da ayrılmak istediği ileri sürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

