Balıkesir'de imzalar atıldı: Cem Kavçak'ın yerine gelen isim belli oldu
Balıkesirspor'da Cem Kavçak'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Zafer Uysal getirildi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ilk yarıyı 28 puanla Play-Off potasında tamamlayan Balıkesirspor'da istifa eden teknik direktör Cem Kavçak'ın yerine gelen isim belli oldu.
Balıkesirspor teknik direktörlüğüne Zafer Uysal getirildi.
Son olarak Amasyaspor'u çalıştıran 50 yaşındaki Zafer Uysal sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Uysal, imza töreninde şu açıklamayı yaptı:
"Ben ve ekibim, bu tarihi kulübün hak ettiği yerlere ulaşması, başarıya yeniden kavuşması ve bu şehrin gururu olması için var gücümüzle, terimizle, aklımızla ve yüreğimizle mücadele edeceğiz.
Takım olarak sahada mücadeleci, disiplinli ve organize bir futbol oynayacağız" diyen Zafer Uysal, "Defansif sağlamlık ve ofansif etkinlik arasında bir denge kuracağız. Her oyuncumuzun değerini bilecek, onları en doğru pozisyonlarda, en verimli şekilde oynatmak için çalışacağız.

Kulübü sadece sahada değil, masada da güçlendirecek, sürdürülebilir ve akıllı bir sportif yapılanmanın temellerini atmaya odaklanacağız. Altyapımızdan gelecek genç yeteneklere şans verecek, onları takımımızın bel kemiği haline getirmek en büyük hedeflerimizden biri olacak. Bu göreve bir iş olarak değil, bir hizmet ve aidiyet duygusuyla geldik. Tribünlerdeki her bir taraftarın sesini sahada hissettireceğiz. Bu bağ, bizim en büyük gücümüz olacak.

"YENİ BİR SAYFA AÇMA GÜNÜ"

Balıkesirspor'un başarısı ancak ve ancak hep birlikte kenetlenerek mümkündür. Yönetimi, teknik ekibi, futbolcuları, personeli ve siz değerli taraftarlarımızla tek yürek olmalıyız. Geçmişte yaşanan ayrılıklar ve hayal kırıklıkları bir kenarda dursun. Bugün, birlikte yeni bir sayfa açma, birlikte dirilme ve birlikte yürüme günüdür. Sizden tek isteğim; bize güvenin, bize inanın ve bize sahip çıkın. O stadı doldurun, sesinizle bize güç verin. Biz de size, alın teriyle, profesyonellikle ve bu şehrin onurunu her koşulda savunarak karşılık vereceğiz. Yol uzun, meşakkatli ama bir o kadar da kutsal. Hep birlikte, omuz omuza yürüyeceğiz. Balıkesirspor'un yeniden şahlanışı için çalışmaya şimdiden başlıyoruz."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

