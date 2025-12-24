Aziz Yıldırım'dan sürpriz ziyaret: AKP'li vekil paylaştı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım’dan sürpriz bir ziyaret geldi.

Sadettin Saran'ın neden istifa etmemesi gerektiğini açıkladı

AKP MİLLETVEKİLİ İLE GÖRÜŞTÜ

Aziz Yıldırım AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ı makamında ziyaret etti. Aziz Yıldırım ile fotoğrafını paylaşan Mehmet Baykan, “Bugün Sayın Aziz YILDIRIM’ı ağırladık” dedi.

AZİZ YILDIRIM’DAN SADETTİN SARAN AÇIKLAMASI

Sadettin Saran’ın testinin pozitif çıkması üzerine ortaya atılan iddialar üzerine sabah saatlerinde bir açıklama yapan Aziz Yıldırım, “Odatv isimli internet sitesinde yer alan bir haberin içerisinde, “Aziz Yıldırım cephesi Saran’a çağrı yaptı: “Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin…” şeklinde yalan bir haber almaktadır. Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım. Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır. Tamamen hayal ürünü olan bu ve bu tip haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim” ifadelerini kullandı.

MEHMET BAYKAN KİMDİR?

Daha öncesinde Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcılığı yapan Mehmet Baykan, 2004-2015 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) Levent Bıçakçı, Mahmut Özgener, Mehmet Ali Aydınlar ve Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir yönetimlerinde Amatör ve Profesyonel Kurul Başkanlıklarını ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

22 Mayıs 2020'de Spor Genel Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Baykan, 2023 genel seçimlerinde Konya’dan milletvekili oldu.