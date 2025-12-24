Aziz Yıldırım'dan sürpriz ziyaret: AKP'li vekil paylaştı

Aziz Yıldırım'dan sürpriz ziyaret: AKP'li vekil paylaştı
Yayınlanma:
Fenerbahçe eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sürpriz bir ziyarette bulundu. Ziyaret, AKP milletvekili tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım’dan sürpriz bir ziyaret geldi.

Sadettin Saran'ın neden istifa etmemesi gerektiğini açıkladıSadettin Saran'ın neden istifa etmemesi gerektiğini açıkladı

AKP MİLLETVEKİLİ İLE GÖRÜŞTÜ

Aziz Yıldırım AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ı makamında ziyaret etti. Aziz Yıldırım ile fotoğrafını paylaşan Mehmet Baykan, “Bugün Sayın Aziz YILDIRIM’ı ağırladık” dedi.

fdgbfgfb.jpg

AZİZ YILDIRIM’DAN SADETTİN SARAN AÇIKLAMASI

Sadettin Saran’ın testinin pozitif çıkması üzerine ortaya atılan iddialar üzerine sabah saatlerinde bir açıklama yapan Aziz Yıldırım, “Odatv isimli internet sitesinde yer alan bir haberin içerisinde, “Aziz Yıldırım cephesi Saran’a çağrı yaptı: “Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin…” şeklinde yalan bir haber almaktadır. Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım. Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır. Tamamen hayal ürünü olan bu ve bu tip haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim” ifadelerini kullandı.

2024/11/08/hbfb.jpg

MEHMET BAYKAN KİMDİR?

Daha öncesinde Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcılığı yapan Mehmet Baykan, 2004-2015 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) Levent Bıçakçı, Mahmut Özgener, Mehmet Ali Aydınlar ve Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir yönetimlerinde Amatör ve Profesyonel Kurul Başkanlıklarını ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

22 Mayıs 2020'de Spor Genel Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Baykan, 2023 genel seçimlerinde Konya’dan milletvekili oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Spor
Fenerbahçe'den gözaltına alınan Sadettin Saran için açıklama
Fenerbahçe'den gözaltına alınan Sadettin Saran için açıklama
Sadettin Saran'ın neden istifa etmemesi gerektiğini açıkladı
Sadettin Saran'ın neden istifa etmemesi gerektiğini açıkladı