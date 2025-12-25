Augusto'dan Fatih Tekke açıklaması

Augusto'dan Fatih Tekke açıklaması
Yayınlanma:
Trabzonsporlu futbolcu Felipe Augusto, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da forma giyen 21 yaşındaki Felipe Augusto, takımın YouTube kanalına çarpıcı açıklamalar yaptı.

''BU TESADÜF DEĞİLMİŞ''

Augusto, "Kariyer modu olan bir oyunum vardı. Bu kariyer modunda, tesadüfi olarak Trabzonspor'dan teklif gelmişti. Ben de kabul edip Trabzonspor'da oynamıştım. Gerçek hayatta da gelince 'bu tesadüf değilmiş' dedim. Burada harika hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'dan Galatasaray yalanlamasıSamsunspor'dan Galatasaray yalanlaması

FATİH TEKKE SÖZLERİ

Genç futbolcu, teknik direktör Fatih Tekke hakkında ise, ''Bir süre önce tesislerde yemek yerken, televizyonda hocamızın eski gollerini izliyorduk. Galatasaray’a ya da Fenerbahçe’ye attığı uzak köşeye giden inanılmaz bir kafa golü vardı. Hoca kendi gollerini izlediğimizi gördü, yanımıza geldi ve ‘size söylemiştim bu ligi tanıyorum, bu şehri tanıyorum!’ diye takıldı. Gerçekten çok kaliteli golleri vardı. Onunla çalışmak bizim adımıza büyük bir ayrıcalık çünkü bize çok şey öğretiyor.'' dedi.

Augusto'nun diğer sözleri şu şekilde:

  • Son yıllarda kariyerini takip ettiğim, neredeyse bütün maçlarını izlediğim ve kendime idol olarak gördüğüm isim Cristiano Ronaldo.
  • Futbol, Trabzon'da insanlar için bir yaşam biçimi. Burada ilk öğrendiğim cümle 'bize her yer Trabzon' olmuştu. Biraz araştırıp, daha iyi öğrenmeye çalıştım. Öğrendikten sonra dedim ki burası sporu yaşayan bir şehir. Koşmak ve mücadele etmek benim en büyük karakteristik özelliklerimden. Bu forma uğruna hem takım arkadaşlarım hem de taraftar uğruna mücadele edebilmek her zaman önceliğimdir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
AKOM bu kez saatini vererek açıkladı: Birden soğuyacak kar yağacak
Gram altın rekor kırmıştı: İslam Memiş'ten uyarı geldi
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Spor
Enes Ünal İspanya'da paylaşılamıyor
Enes Ünal İspanya'da paylaşılamıyor
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
TFF açıkladı: En büyük cezayı Beşiktaş aldı
TFF açıkladı: En büyük cezayı Beşiktaş aldı