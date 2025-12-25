Augusto'dan Fatih Tekke açıklaması

Trabzonspor'da forma giyen 21 yaşındaki Felipe Augusto, takımın YouTube kanalına çarpıcı açıklamalar yaptı.

''BU TESADÜF DEĞİLMİŞ''

Augusto, "Kariyer modu olan bir oyunum vardı. Bu kariyer modunda, tesadüfi olarak Trabzonspor'dan teklif gelmişti. Ben de kabul edip Trabzonspor'da oynamıştım. Gerçek hayatta da gelince 'bu tesadüf değilmiş' dedim. Burada harika hissediyorum." ifadelerini kullandı.

FATİH TEKKE SÖZLERİ

Genç futbolcu, teknik direktör Fatih Tekke hakkında ise, ''Bir süre önce tesislerde yemek yerken, televizyonda hocamızın eski gollerini izliyorduk. Galatasaray’a ya da Fenerbahçe’ye attığı uzak köşeye giden inanılmaz bir kafa golü vardı. Hoca kendi gollerini izlediğimizi gördü, yanımıza geldi ve ‘size söylemiştim bu ligi tanıyorum, bu şehri tanıyorum!’ diye takıldı. Gerçekten çok kaliteli golleri vardı. Onunla çalışmak bizim adımıza büyük bir ayrıcalık çünkü bize çok şey öğretiyor.'' dedi.

Augusto'nun diğer sözleri şu şekilde: