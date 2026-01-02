Aubameyang'ı hükümet yasakladı: Lemina'da oynuyordu

Afrika ülkelerinden Gabon'da hükümet, Afrika Uluslar Kupası'ndan elenen milli takımı ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Gabon Milli Takımı'nın kupada alınan "onur kırıcı" sonuçlar sebebiyle süresiz askıya alındığı ve teknik heyetin sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu.



Ayrıca ünlü futbolcular Pierre-Emerick Aubameyang ve Bruno Ecuele Manga'nın milli takımda forma giymesinin de hükümet kararıyla yasaklandığı belirtildi.

GALATASARAYLI LEMİNA DA OYNUYOR

Hükümetten Gabon Futbol Federasyonu'na tam sorumluluk üstlenmesi konusunda çağrıda bulunulduğu da bildirildi.

Afrika Kupası'nda aynı gruptan 3 takım son 16 turuna yükseldi

Galatasaray'dan Mario Lemina'nın da forma giydiği Gabon, 2025 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fildişi Sahili, Kamerun ve Mozambik ile mücadele etti.

Gabon, üç maç sonunda puansız son sırada yer alarak turnuvanın grup aşamasında elendi.

İlk maçında Kamerun'a 1-0 yenilen Gabon, Mozambik ve Fildişi Sahili'ne de aynı sonuçlarla 3-2 mağlup olmuştu.