Afrika Kupası'nda aynı gruptan 3 takım son 16 turuna yükseldi

Yayınlanma:
35. Afrika Uluslar Kupası'nın E Grubu'nda Cezayir, Burkina Faso ve Sudan, son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu maçları tamamlandı.

CEZAYİY GALİP GELDİ

Cezayir, Ekvator Ginesi'ni Zineddine Belaid, Fares Chaibi ve Ibrahim Maza'nın golleriyle 3-1 yendi. Ekvator Ginesi'nin golünü Emilio Nsue attı.

Burkina Faso ise Sudan karşısında Lassina Traore ve Arsene Kouassi'nin kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.

CEZAYİR, BURKİNA FASO VE SUDAN SON 16'YA YÜKSELDİ

Üçte üç yapan Cezayir, 9 puanla grup lideri olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Burkina Faso, 6 puanla ikinci sırayı aldı ve üst tura çıktı. Üç puanlı Sudan ise en iyi 4 üçüncü arasına girmeyi garantileyerek son 16 turuna kaldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

