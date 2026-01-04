Arda Güler yeni yıla iyi başladı
Real Betis'i konuk eden Real Madrid, 5-1 galip geldi. Arda Güler de asist yapmayı başardı.
La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede Eflatun Beyazlılar rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.
ARDA GÜLER ASİST YAPTI
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler maça ikinci yarı dahil oldu. Güler son golün asistini yapmayı başardı.
GONZALO GARCIA’DAN HAT-TRICK
Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri Gonzalo Garcia (3), Asensio ve Fran Garcia kaydetti. Real Betis’in tek golü ise Cucho Hernandez’den geldi.
PUAN DURUMU
Bu galibiyetle birlikte 45 puana ulaşan Real Madrid, 2. sırada yer aldı. 28 puandaki Real Betis ise 6. sırada kaldı.