Arda Güler yeni yıla iyi başladı

Yayınlanma:
Real Betis'i konuk eden Real Madrid, 5-1 galip geldi. Arda Güler de asist yapmayı başardı.

La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede Eflatun Beyazlılar rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.

ARDA GÜLER ASİST YAPTI

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler maça ikinci yarı dahil oldu. Güler son golün asistini yapmayı başardı.

GONZALO GARCIA’DAN HAT-TRICK

Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri Gonzalo Garcia (3), Asensio ve Fran Garcia kaydetti. Real Betis’in tek golü ise Cucho Hernandez’den geldi.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşti: Okan Buruk bizzat açıkladıGalatasaray'da ayrılık gerçekleşti: Okan Buruk bizzat açıkladı

PUAN DURUMU

Bu galibiyetle birlikte 45 puana ulaşan Real Madrid, 2. sırada yer aldı. 28 puandaki Real Betis ise 6. sırada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

