Antalyaspor'un yeni teknik direktörü imzayı attı: Çok iddialı mesajlar yolladı
Antalyaspor'da teknik direktör Uğurlu için imza töreni düzenlendi. Uğurlu, "Transfer açılmayabilir, bu sorumluluğu alarak geldim" dedi.

Antalyaspor'da yeni teknik direktör Sami Uğurlu için imza töreni düzenlendi.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki törene katılan Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Uğurlu ile yaklaşık 3 ay önce görüştüklerini belirterek yarım kalan süreci bugün tamamladıklarını söyledi. Perçin, şu ifadeleri kullandı:

"Sezon ortasında korkuyla yapılan transferlerin takımları başarıya ulaştırmadığını, aksine küme düşmeye kadar götürdüğünü gördük. Veriler de bu yöndeydi. Bu nedenle kendi futbolcu grubumuzu sahiplenmenin, oyuncularımızın kalitesini, özgüvenini ve düşen morallerini yukarı çekmenin en doğru karar olduğunu düşündük."

SAMİ UĞURLU İDDİALI KONUŞTU

Sami Uğurlu ise şunları söyledi:
"Çalıştırdığım kulüplerde zor dönemlerde görev aldım. Kasımpaşa'ya ilk gittiğimde takım 10 puanla son sıradaydı, o sezonu 53 puanla bitirdik. Bir sene önce 16 puanla devraldığımız takımı 56 puanla lig tarihinin rekorunu kırarak tamamladık. Geçen sezon Alanyaspor'a gittiğimizde takım 17. sıradaydı. Antalyaspor'un şu anki konumu çok daha iyi . Hep birlikte bu süreci en iyi şekilde geçirip, taraftarın keyif alacağı bir Antalyaspor izleteceğiz.
Buraya şu düşünceyle geldim, transfer açılmayabilir, bu sorumluluğu alarak geldim. Yarın bir gün 'transfer yapılmadı, o yüzden başarılı olamadık' gibi bir bahanenin arkasına kesinlikle sığınmam. Transfer açılırsa bambaşka bir şey ortaya çıkartabiliriz ama açılmazsa da mevcut kadroyla en iyisini yapacağımızı biliyorum."

