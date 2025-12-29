Antalyaspor'u pılını pırtını toplayıp terk etti Almanya'ya gitti

Antalyaspor'u pılını pırtını toplayıp terk etti Almanya'ya gitti
Yayınlanma:
Antalyaspor, ligin ikinci yarısı öncesi büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Tomas Cvancara pılını pırtını toplayıp şehri terk etti ve Almanya'ya gitti.

Antalyaspor, Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi krize girdi.
Kırmızı beyazlı kulübün sezon başında Almanya'nın Borussia Möenchengladbach'tan kiralık olarak kadrosun kattığı Tomas Cvancara'nın evini boşaltarak pılını pırtını toplayıp şehri terk ettiği belirtildi.

Kocaelispor seriyi sürdürdü: Antalyaspor'u devirdiKocaelispor seriyi sürdürdü: Antalyaspor'u devirdi

Akdeniz Manşet'teki habere göre; kulübün futbolcuya yaklaşık 200 bin euro olan maaş borcunun dün ödenmesi gerekiyordu ancak ödeme yapılmadı. Haberde, "Kamuoyuna yansıyan ödeme yapıldı yönündeki bilgilere rağmen Cvancara’nın hesabına herhangi bir para yatırılmadı. 3 aydır maaşını alamayan oyuncu, sözleşmesinde yer alan hükümler doğrultusunda tek taraflı fesih hakkını elde etti. Sezonun son haftalarında maç kadrosuna dahi alınmayan Cvancara’nın Antalyaspor’daki durumu bu gelişmeyle birlikte tamamen çıkmaza girdi ve taraflar arasındaki sürecin geri dönülmez bir noktaya ulaştığı netlik kazandı" ifadeleri kullanıldı.

800 BİN EURO ALABİLİR

Gazetedeki habere göre; Cvancara’nın sözleşmesini tek taraflı feshetmesi halinde yaklaşık 800 bin euro civarında bir alacağı tahsil etme hakkı bulunuyor. Çek futbolcunun bonservisi Borussia Mönchengladbach’ta.
Tomas Cvancara, Antalyaspor'da 13 maça çıktı ve sahada kaldığı 706 dakikada 2 gol atarken, 1 asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

