Ankaragücü'nü havalara uçuran haber

Yayınlanma:
Ankaragücü'ne İskenderunspor maçı öncesi havalara uçuran haber geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ankaragücü'ne İskenderunspor maçı öncesi havalara uçuran haber geldi.
Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Recep Karatepe'nin bu gelişmeyle İskenderunspor maçı öncesi kadro kurmada rahatlayacağı belirtildi.

5 FUTBOLCUSU GERİ DÖNÜYOR

Ankaragücü'nde İskenderunspor maçıyla birlikte 5 futbolcunun sahalara dönebileceği belirtildi.
Sarı lacivertli takımda Mehmet Aydoğan, Ahmet Emre Polat, Recep Yiğit Sevinç, Miraç Şimşek ve Mervan Yusuf Yiğit bahis soruşturması nedeniyle 45 gün ceza almışlardı. Bu futbolcuların cezası Erbaaspor maçıyla sona erdi.

Teknik direktör Recep Karatepe'nin şans vermesi halinde Mehmet Aydoğan, Ahmet Emre Polat, Recep Yiğit Sevinç, Miraç Şimşek ve Mervan Yusuf Yiğit İskenderunspor maçında formalarını giyebilecekler.
Teknik direktör Recep Karatepe, sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyordu.
Ankaragücü, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 puanla 9. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

