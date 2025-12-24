Eski ihtişamlı günlerinden uzak olan Ankaragücü'nde yönetim harekete geçti.

Süper Lig'den düştükten sonra zor zamanlar geçiren Başkent ekibi taraftarını sevindiren bir uygulamayı hayata geçirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Süper Lig'in devlerini örnek alan Ankaragücü, resmi YouTube kanalı üzerinden antrenman yayınlarına başlıyor. İlk canlı yayın bugün yapıldı.

Ankaragücü darmadağın oldu

Ercüment Gazi Tekin başkanlığındaki yönetim döneminde maç yayını için başlatılan YouTube kanalı, TFF’nin Nesine 2. Lig maçlarını Sıfır TV ve Bi Kanal’a vermesi sonrası fazla kullanılmamıştı.

Muhammet Yaman yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte kanal yeniden aktif hale getirildi.

Artık maç yerine antrenman yayınları yapılacak.

İLK DUYURU YAPILDI

Sarı Lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 Aralık 2025 saat 15.00’te gerçekleştirilecek antrenmanın resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacağı duyuruldu.

Açıklamada: “24.12.2025 tarihinde gerçekleştirilecek antrenmanımız, saat 15.00 itibarıyla kulübümüzün resmî YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Tüm taraftarlarımızı yayını takip etmeye davet ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Ankaragücü taraftarı haberi büyük coşkuyla karşıladı.