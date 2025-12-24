Ankaragücü 3 büyüklere rakip oldu

Ankaragücü 3 büyüklere rakip oldu
Yayınlanma:
Süper Lig'in bir dönem fırtınalar estiren takımı Ankaragücü flaş bir hamleye imza attı. Başkent temsilcisi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Süper Lig devlerini yakalamak için harekete geçti.

Eski ihtişamlı günlerinden uzak olan Ankaragücü'nde yönetim harekete geçti.
Süper Lig'den düştükten sonra zor zamanlar geçiren Başkent ekibi taraftarını sevindiren bir uygulamayı hayata geçirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Süper Lig'in devlerini örnek alan Ankaragücü, resmi YouTube kanalı üzerinden antrenman yayınlarına başlıyor. İlk canlı yayın bugün yapıldı.

Ankaragücü darmadağın olduAnkaragücü darmadağın oldu

Ercüment Gazi Tekin başkanlığındaki yönetim döneminde maç yayını için başlatılan YouTube kanalı, TFF’nin Nesine 2. Lig maçlarını Sıfır TV ve Bi Kanal’a vermesi sonrası fazla kullanılmamıştı.
Muhammet Yaman yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte kanal yeniden aktif hale getirildi.
Artık maç yerine antrenman yayınları yapılacak.

ankaragucu.png

İLK DUYURU YAPILDI

Sarı Lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 Aralık 2025 saat 15.00’te gerçekleştirilecek antrenmanın resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacağı duyuruldu.
Açıklamada: “24.12.2025 tarihinde gerçekleştirilecek antrenmanımız, saat 15.00 itibarıyla kulübümüzün resmî YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Tüm taraftarlarımızı yayını takip etmeye davet ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.
Ankaragücü taraftarı haberi büyük coşkuyla karşıladı.

Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Spor
Beşiktaş derbisi sonu oldu: Fenerbahçe'den ayrılıyor
Beşiktaş derbisi sonu oldu: Fenerbahçe'den ayrılıyor
İşte bu hiç hesapta yoktu: Galatasaray'ı şaşırtan hamle
İşte bu hiç hesapta yoktu: Galatasaray'ı şaşırtan hamle
Myriam Sylla'dan sonra Anna Danesi ve Paola Egonu da açıklandı
Myriam Sylla'dan sonra Anna Danesi ve Paola Egonu da açıklandı