Ankaragücü darmadağın oldu

Ankaragücü’nde sakatlık şoku yaşanıyor! İsmail Çokçalış ve Halil İbrahim Pehlivan’dan gelen haberler deprem etkisi yarattı. Mahmut Tekdemir’in durumu da kritik.

Erbaaspor karşılaşmasında sakatlanan İsmail Çokçalış ve Halil İbrahim Pehlivan için yapılan ilk kontrollerde yırtık bulgusu tespit edildi.

EN AZ 3 HAFTA YOK

Kulüpten gelen bilgilere göre iki oyuncunun sakatlıklarının kesin derecesi ileri tetkiklerin ardından netleşecek. İlk değerlendirmeler, futbolcuların en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı yönünde.

Lig bu Pazar oynanacak maçların ardından araya gireceği için, oyuncuların yalnızca İskenderunspor karşılaşmasını kaçırmaları, ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Erzincanspor maçında sahada olmaları bekleniyor.

MAHMUT TEKDEMİR’İN DURUMU KRİTİK

Viral Spor’un haberine göre takım kaptanı Mahmut Tekdemir için tetkiklerin sürdüğü açıklandı. Bu gelişmeler, Ankaragücü’nün kadro planlamasında kısa vadede önemli bir eksik yarattı. Gözler sağlık heyetinden gelecek açıklamaya çevrildi.