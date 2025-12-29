Ankaragücü'nde kriz aşılamadı: Seçim kararı yolda

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Ankaragücü mali ve idari yönlerden zor günler geçiriyor.

ÖDEMELERDE SIKINTI VAR

23 Ekim’de yapılan olağanüstü genel kurul ile göreve gelen Nuri Muhammet Yaman ve yönetimi, vergi, SGK, futbolcu ve personel ücretlerini ödemekte güçlük çekiyor.

GENEL KURULA GİDECEKLER

Viralspor’da yer alan habere göre mali sıkıntıları aşmayı başaramayan Nuri Muhammet Yaman yönetimi, genel kurula gitmeye hazırlanıyor.

YÖNETİMDEN BİR İSİM DE ADAY OLACAK

Haberde ayrıca olağanüstü genel kurula gidilmesi halinde yönetimden bir ismin de aday olabileceği aktarıldı.

LİGDE DOKUZUNCU SIRADALAR

Geride 18 haftada 28 puan toplamayı başaran Ankaragücü, 9. sırada yer alıyor. Başkent ekibi, geçtiğimiz sezon 1. Lig’de son hafta maçlarıyla küme düşmüştü.