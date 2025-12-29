Ankaragücü neden yenildi? Tek tek açıkladı

Ankaragücü, kritik maçta İskenderunspor'a 4-2 yenildi. Peki Ankaragücü neden yenildi? Ankaragücü'nü yakından takip eden gazeteci Nezir Önal, Başkent gazetesinde yenilginin nedenlerini tek tek açıkladı.

Nezir Önal'ın yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

Başkent ekibinin play-off yolundaki önemli rakibi İskenderun ile yaptığı 6 puanlık maçı kaybetmesinde çok önemli 2 faktör rol oynadı; tecrübe eksikliği ve hakemin kötü yönetimi…

İlk yarıdaki son maçı için İskenderun deplasmanına çıkan Ankaragücü, sahaya çıkaracağı 11 konusunda oldukça zorlanmıştı.

MAHMUT TEKDEMİR NEDEN OYNAMADI?

Çünkü kadrosunda güvendiği ve bel bağladığı 7 tecrübeli futbolcusundan 6’sı; Mahmut Tekdemir, İsmail Çokçalış, Halil İbrahim Pehlivan, Yusuf Emre Gültekin, Diego Özçakmak ve Özgür Aktaş sakatlık yüzünden oynayamıyordu. Takımın yarısından fazlasına forma giydiremeyen Başkent ekibinin imdadına bahis oynamaları yüzünden aldıkları 45 gün hak mahrumiyeti cezası biten 5 futbolcu yetişti.

Ayakta kalan tek tecrübeli Osman Çelik’in yönetiminde, 10 genç futbolcusuyla ki bunlardan Mervan Yusuf Yiğit ve Miraç Şimşek’in maç eksikliği olmasına rağmen mücadeleye çıkan sarı-lacivertliler, doğrusu ilk yarıda rakibine oranla üstün bir oyun sergiledi.

Arda Doğan ile bir şutu direkten dönen ve son haftaların golcü ismi Atakan Güner’in 43.dakikada attığı golle soyunma odasına moralli bir şekilde giren Ankaragücü ile ikinci yarıya başlayan takım arasında dağlar kadar fark vardı.

İskenderunspor da başlama düdüğüyle beraber önce Enes Şahin ile beraberliği yakaladı ve 6 dakika sonra da Berat Yılmaz ile öne geçmeyi başardı.

Teknik Direktör Recep Karatepe oyuna; Arda Doğan ve Batuhan Gürsoy’un yerine Muhammed Ali Güngör ve Efe Toprak’ı alarak yaptığı müdahalenin karşılığını 65’de Miraç Şimşek’in beraberlik golüyle buldu.

HAKSIZ PENALTI KARARI

Bu dakikadan sonra topuyla tüfeğiyle rakibinin üzerine giden, bununu sonucunda da savunma güvenliğini elde bırakmanın cezasını önce 72’de penaltı sonra da 78’de 2’ye 1 yakalandığı pozisyonda maçın kahramanı Enes Şahin, 6 dakika arayla bulduğu gollerle skoru 4-2’ye çıkararak hat trick de yapmayı başardı.

Ankaragücü mahkemeye gidiyor

Burada sanki takımın beraberlikten sonra biraz frene basması, oyunu kontrol etmesi gerekliydi. Bunda kadronun tecrübesizliği kadar kenar yönetimin de futbolcuları savunma konusunda uyarmadaki eksikliği de rol oynadı.

Bu maç gösterdi ki tecrübeli ayakların noksanlığı kadar hakem Abdulbaki Ayyıldız’ın kötü yönetimi de Koca Çınar’ın hem üst üste 4 maçlık galibiyet ve 5 maçlık yenilgisizlik serisini bozdu. Hakem Ayyıldız’ın özellikle maçın gidişatını en çok etkileyen, Ankaragücü’nün genç oyuncularını moral ve motivasyon olarak oyundan koparan verdiği haksız penaltı kararı maça damgasını vurdu.