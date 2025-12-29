Ankaragücü mahkemeye gidiyor

Ankaragücü’nden TFF’ye olay paylaşım!

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta İskenderunspor’a deplasmanda mağlup olan Ankaragücü, karşılaşmada verilen tartışmalı penaltı kararına sert bir açıklamayla tepki gösterdi.

Bir dönem Süper Lig'deki performansıyla dikkat çeken Sarı - Lacivertliler TFF 2. Lig'de zor günler geçiriyor. Ankaragücü ilk yarının son maçında sahasında İskenderunspor’a 4-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Ankaragücü cephesinden çok sert bir açıklama yayınlandı.

Ankaragücü'nde toplu isyan: Art arda mesajlar

TFF'YE OLAY PAYLAŞIM

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, hakemin penaltıyla ilgisi olmayan bir pozisyonda verdiği kararın oyunun gidişatını doğrudan etkilediği, takımın moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

Sarı - Lacivertli kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrıda bulunarak bu tür hakem hatalarına karşı somut, caydırıcı ve kalıcı önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Özetle, Ankaragücü yönetimi tartışmalı penaltı kararının maçın sonucunu değiştirdiğini belirterek TFF’den daha güçlü ve etkili adımlar atmasını talep etti.

İŞTE ANKARAGÜCÜ'NÜN AÇIKLAMASI:

İskenderunspor A.Ş. karşılaşmasında yaşanan hakem yönetimi, Türk futbolu adına kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

Maçın kırılma anlarında, penaltı ile hiçbir ilgisi olmayan bir pozisyonun penaltı olarak değerlendirilmesi; karşılaşmanın gidişatını, takımımızın moral ve motivasyonunu doğrudan etkilemiştir.

Karşılaşma boyunca verilen ve verilmeyen kararlar, futbolun adalet duygusuna açıkça zarar vermiş; emeğin, mücadelenin ve alın terinin hiçe sayıldığı bir tablo ortaya çıkmıştır.

Bu denli bariz hataların görmezden gelinmesi ve süreklilik kazanması, 115 yıllık köklü bir camia olan Ankaragücü için kesinlikle kabul edilebilir değildir.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan beklentimiz; bu tür hakem hatalarına karşı artık somut, caydırıcı ve kalıcı çözümler üretmesidir.

Aksi hâlde Türk futbolunun güvenilirliği ve itibarı her geçen gün daha fazla zarar görmeye devam edecektir. Kulübümüz; sahada verilen emeği yok sayan, adalet duygusunu zedeleyen bu tür uygulamalara karşı sessiz kalmayacak, yaşananlar hakkında tüm hukuki haklarını kullanarak gerekli başvuruları her platformda kararlılıkla yapacaktır.

Ankaragücü’nün emeği, mücadelesi ve alın teri sahipsiz değildir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. ;

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetimi.