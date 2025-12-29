Ankaragücü mahkemeye gidiyor

Ankaragücü mahkemeye gidiyor
Yayınlanma:
TFF 2. Lig'de mücadele eden Ankaragücü, İskenderunspor maçı sonrası adeta isyan etti. Başkent ekibi TFF'ye çok sert mesajlar verdiği paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ankaragücü’nden TFF’ye olay paylaşım!
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta İskenderunspor’a deplasmanda mağlup olan Ankaragücü, karşılaşmada verilen tartışmalı penaltı kararına sert bir açıklamayla tepki gösterdi.
Bir dönem Süper Lig'deki performansıyla dikkat çeken Sarı - Lacivertliler TFF 2. Lig'de zor günler geçiriyor. Ankaragücü ilk yarının son maçında sahasında İskenderunspor’a 4-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Ankaragücü cephesinden çok sert bir açıklama yayınlandı.

Ankaragücü'nde toplu isyan: Art arda mesajlar yayınlandıAnkaragücü'nde toplu isyan: Art arda mesajlar

TFF'YE OLAY PAYLAŞIM

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, hakemin penaltıyla ilgisi olmayan bir pozisyonda verdiği kararın oyunun gidişatını doğrudan etkilediği, takımın moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.
Sarı - Lacivertli kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrıda bulunarak bu tür hakem hatalarına karşı somut, caydırıcı ve kalıcı önlemler alınması gerektiğini ifade etti.
Özetle, Ankaragücü yönetimi tartışmalı penaltı kararının maçın sonucunu değiştirdiğini belirterek TFF’den daha güçlü ve etkili adımlar atmasını talep etti.

İŞTE ANKARAGÜCÜ'NÜN AÇIKLAMASI:

İskenderunspor A.Ş. karşılaşmasında yaşanan hakem yönetimi, Türk futbolu adına kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.
Maçın kırılma anlarında, penaltı ile hiçbir ilgisi olmayan bir pozisyonun penaltı olarak değerlendirilmesi; karşılaşmanın gidişatını, takımımızın moral ve motivasyonunu doğrudan etkilemiştir.
Karşılaşma boyunca verilen ve verilmeyen kararlar, futbolun adalet duygusuna açıkça zarar vermiş; emeğin, mücadelenin ve alın terinin hiçe sayıldığı bir tablo ortaya çıkmıştır.
Bu denli bariz hataların görmezden gelinmesi ve süreklilik kazanması, 115 yıllık köklü bir camia olan Ankaragücü için kesinlikle kabul edilebilir değildir.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan beklentimiz; bu tür hakem hatalarına karşı artık somut, caydırıcı ve kalıcı çözümler üretmesidir.
Aksi hâlde Türk futbolunun güvenilirliği ve itibarı her geçen gün daha fazla zarar görmeye devam edecektir. Kulübümüz; sahada verilen emeği yok sayan, adalet duygusunu zedeleyen bu tür uygulamalara karşı sessiz kalmayacak, yaşananlar hakkında tüm hukuki haklarını kullanarak gerekli başvuruları her platformda kararlılıkla yapacaktır.
Ankaragücü’nün emeği, mücadelesi ve alın teri sahipsiz değildir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. ;
MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetimi.

ankaragucu-2.jpg

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Spor
Osimhen'den büyük başarı: Messi de gerisinde kaldı
Osimhen'den büyük başarı: Messi de gerisinde kaldı
Erman Toroğlu dayanamadı: Yakanıza yapışırım
Erman Toroğlu dayanamadı: Yakanıza yapışırım
Filenin Sultanları'nın gururu oldu: Listeye girdi
Filenin Sultanları'nın gururu oldu: Listeye girdi